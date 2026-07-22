Presidente da federação de futebol confirma conversas com Pep Guardiola sobre o cargo de técnico da seleção

O presidente da Federação Italiana de Futebol, Giovanni Malagò, confirmou que está mantendo conversas com Pep Guardiola. Ele revelou isso em entrevista ao Cronache di Spogliatoio.

O espanhol de 55 anos é um dos candidatos a assumir o cargo de novo técnico da seleção italiana, após a saída de Gennaro Gattuso.

A seleção italiana ficou de fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva. Nas repescagens, a Itália perdeu para a Bósnia e Herzegovina, o que resultou em mais um drama.

Malagò admite que será uma tarefa difícil conseguir a contratação do técnico espanhol. “Ainda não há nada definido, mas achei correto e importante iniciar o diálogo e mantê-lo aberto.”

“Também há considerações financeiras e orçamentárias a serem levadas em conta. Dizer que teremos que fazer cortes significativos nos próximos tempos é, no mínimo, um eufemismo”, afirma ele sobre a situação financeira da Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).

No entanto, apesar das restrições financeiras, a porta não está totalmente fechada. “No entanto, podem ser feitas exceções, possivelmente para um nome tão proeminente quanto aquele que atualmente domina as conversas”, afirma o presidente.

“Isso não significa, de forma alguma, falta de respeito pelos outros candidatos, pois as negociações também já foram iniciadas com outros interessados.” Anteriormente, Andrea Pirlo e Roberto Mancini foram citados explicitamente. “Eles não são, de forma alguma, os únicos candidatos. Estamos buscando um determinado perfil, e esses nomes certamente se encaixam nele”, diz Malagò.

Recentemente, Paolo Maldini e Leonardo foram pessoalmente ao encontro do técnico catalão em Barcelona, segundo informou a Sky Sport. Eles tentaram convencê-lo a assumir o comando da Squadra Azzurra.