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O Barcelona sofreu um possível golpe após vencer o Villarreal por 3 a 2, depois que o ex-árbitro espanhol Eduardo Iturralde González revelou a punição esperada para Fermín López, expulso com cartão vermelho direto.

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Iturralde prevê uma suspensão de dois jogos para o meio-campista, o que pode tirá-lo das partidas contra o Deportivo La Coruña e o Atlético de Madrid, em um momento importante da temporada, caso a punição seja aplicada conforme sua avaliação.

O ex-árbitro da primeira divisão espanhola, que apitou jogos da competição entre 1995 e 2012, afirmou à rádio "Cadena SER" que Fermín pode pegar dois jogos de suspensão por ter reclamado com a equipe de arbitragem durante o duelo contra o Villarreal.

A expulsão do jogador do Barcelona aconteceu aos 74 minutos, por decisão do árbitro Hernández Hernández, depois que ele protestou em voz alta contra o quarto árbitro e foi em sua direção repetindo uma frase de protesto várias vezes, antes de deixar o campo e seguir para o vestiário.

A súmula do árbitro detalhou que Fermín se levantou do banco de reservas, aproximou-se do quarto árbitro protestando em voz alta e repetiu a frase "não mexa comigo" diversas vezes. Ele ainda deixou o gramado antes de receber o cartão vermelho, detalhes que podem influenciar na definição da punição esperada.

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A polêmica não se limitou à expulsão. Hansi Flick, técnico do Barcelona, criticou as decisões da arbitragem após a partida: "Com este árbitro, é sempre a mesma coisa. E, se é assim, só temos que jogar melhor para vencer, como fizemos no segundo tempo".

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Iturralde também afirmou que o Villarreal merecia um pênalti nos acréscimos, mais precisamente aos 91 ou 92 minutos, por uma entrada de Gerard Martín em um jogador adversário, a quem atingiu no rosto com o braço, impedindo-o de seguir na jogada. Para ele, o lance exigia a marcação de pênalti, apesar de o VAR não ter intervindo.

Por outro lado, Iñigo Pérez, técnico do Villarreal, se recusou a seguir comentando as decisões da arbitragem, afirmando que já havia manifestado suas reclamações ao árbitro durante a partida e que não queria voltar ao assunto após o apito final. Enquanto isso, o Barcelona aguarda a decisão oficial sobre a punição de Fermín López.