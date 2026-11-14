Presente para a Líbia e chance para a Tunísia: Uganda trava Botsuana nas eliminatórias da Copa Africana de Nações

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A seleção de Uganda empatou com a de Botsuana por 1 a 1, na partida que reuniu as duas equipes neste sábado no estádio da cidade de Hoima, pela terceira rodada do Grupo 8 das eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

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Os donos da casa desperdiçaram a chance de ampliar sua liderança, ao ficarem com apenas um ponto mesmo após saírem na frente no início da partida, enquanto Botsuana levou um empate valioso fora de casa, que reorganizou as contas na disputa pelas vagas de classificação.

A seleção de Uganda começou a partida com forte pressão ofensiva, buscando marcar um gol cedo que lhe desse vantagem, enquanto Botsuana apostou na solidez defensiva e na tentativa de conter o ímpeto dos donos da casa.

A organização defensiva dos visitantes não resistiu por muito tempo às investidas ugandenses, mas os donos da casa não conseguiram aproveitar sua superioridade ofensiva, dando ao adversário a chance de voltar ao jogo.

A seleção de Botsuana conseguiu empatar aos 30 minutos, por intermédio de Lusika Ratshukudu, que finalizou com sucesso uma jogada organizada iniciada em uma bola parada, levando a partida de volta ao ponto de partida.

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O gol deu aos visitantes um impulso importante para seguirem o confronto com confiança, após aproveitarem uma das chances organizadas, em vez de se limitarem a recuar na defesa diante da pressão da seleção de Uganda, que perdeu a vantagem de estar à frente.

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A seleção de Uganda sofreu um golpe importante cinco minutos antes do fim do primeiro tempo, depois que seu goleiro Denis Onyango foi obrigado a deixar o campo por causa de uma lesão na panturrilha.

A comissão técnica colocou Kingdom Osaye em seu lugar, deixando o goleiro reserva completar a partida em um momento delicado, enquanto os donos da casa não conseguiram retomar a vantagem antes do intervalo, encerrando o primeiro tempo empatado em um gol para cada equipe.

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Com o início do segundo tempo, a seleção de Uganda manteve suas tentativas ofensivas em busca de um segundo gol que lhe desse os três pontos, e esteve perto de conseguir seu objetivo aos 60 minutos.

Bugiri participou da construção de uma oportunidade promissora, mas demorou a passar a bola para o companheiro Bobosi Byaruhanga, que estava em boa posição para marcar, antes de a jogada terminar com uma finalização deste último para fora do gol, desperdiçando uma chance importante dos donos da casa.

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Nos minutos finais, a seleção de Uganda intensificou sua pressão ofensiva tentando decidir o confronto, mas esbarrou no bloco defensivo organizado de Botsuana, que dificultou a penetração nas linhas e a chegada ao gol.

Os visitantes mantiveram a disciplina até o apito final, preservando o empate e conquistando um ponto fora de casa, enquanto Uganda perdeu a chance de obter uma vitória que lhe daria maior vantagem na liderança do grupo.

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Com esse resultado, a seleção de Uganda elevou sua pontuação para 5 pontos na liderança do Grupo 8, enquanto Botsuana chegou a 3 pontos na terceira posição, após empatar em suas três partidas.

O resultado beneficiou a seleção da Líbia, que tem quatro pontos, após sua vitória sobre a Tunísia (que possui dois pontos) por dois gols a zero, na última sexta-feira, pois agora tem a chance de reforçar sua posição e arrancar a segunda vaga de classificação, depois que Uganda garantiu a classificação por ser um dos países-sede do torneio.