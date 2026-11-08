O Napoli deu um presente valioso à Inter de Milão, ao ser segurado no empate por 1 a 1 diante do seu visitante Lazio, em confronto da 11ª rodada do Campeonato Italiano, interrompendo a série de vitórias da equipe do técnico Gennaro Gattuso e oferecendo aos seus perseguidores a chance de reduzir a diferença na disputa pela liderança.

A Lazio saiu na frente primeiro por meio de Davide Frattesi aos 28 minutos, antes de Alfonso Pedraza (jogador da Lazio) marcar o gol de empate para o Napoli no início do segundo tempo, encerrando o confronto com a divisão de pontos entre as duas equipes.

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A Lazio chegou a 29 pontos, mantendo a liderança da classificação e seu retrospecto invicto, mas desperdiçou dois pontos após uma série de 6 vitórias consecutivas, enquanto a Inter, que tem 25 pontos e um jogo a menos, já pode reduzir a diferença para apenas um ponto caso vença o Como hoje.

Apesar do tropeço da Lazio, a rodada trouxe um feito histórico para os dois grandes da capital italiana, depois que a rede de estatísticas "Opta" revelou que, pela primeira vez na história do Campeonato Italiano, duas equipes da mesma cidade, Roma e Lazio, conseguiram permanecer invictas durante os 11 primeiros jogos de uma mesma temporada.

Os dois grandes da capital registram um início excepcional na temporada 2026-2027, sob o comando dos técnicos Gattuso e Gasperini.

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