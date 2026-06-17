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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Presente, mas ausente... O Congo estraga a trajetória de Ronaldo e da Portugal na Copa do Mundo

C. Ronaldo
Portugal x RD Congo
Portugal
RD Congo
Copa do Mundo
Portugal
Congo - Kinshasa
EUA

"O Don" teve um desempenho mediano na estreia da Copa do Mundo

O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, registrou um recorde negativo sem precedentes na história de suas participações na Copa do Mundo, durante o confronto contra a República Democrática do Congo na estreia da Copa do Mundo de 2026.

A seleção de Portugal empatou com a congolesa em 1 a 1, na partida disputada nesta quarta-feira, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

De acordo com a rede de estatísticas “Opta”, Ronaldo tocou na bola apenas 25 vezes durante toda a partida.

Este foi o jogo em que o “Foguete da Madeira” menos tocou na bola pela seleção portuguesa em um grande torneio, ao disputar os 90 minutos completos.

O astro português chutou apenas três vezes durante a partida, todas fora dos postes e da trave, ficando sem marcar em um grande torneio pela décima partida consecutiva.

O desempenho de Ronaldo refletiu-se na seleção de Portugal, que chutou apenas 7 vezes ao gol do Congo — o menor número em toda a história de suas participações na Copa do Mundo, empatado com a partida contra a Coreia do Sul em 2002.

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