Preparando a chegada de Pochettino: Manchester United demite Carrick oficialmente

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O Manchester United anunciou, nesta quinta-feira, a saída de Michael Carrick do cargo de treinador da equipe, após o início decepcionante dos Red Devils na atual temporada, reafirmando a intenção de contratar um novo treinador permanente o mais rápido possível, em meio a notícias de um acordo com o argentino Mauricio Pochettino.

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O Manchester United afirmou, em comunicado oficial, que chegou à difícil decisão sobre a necessidade de realizar uma mudança no comando técnico, diante da falta de resultados condizentes com suas ambições.

Carrick havia retornado ao Manchester United em janeiro passado e conseguiu levar a equipe ao terceiro lugar na tabela da Premier League ao fim da temporada 2025-2026, depois de conquistar 12 vitórias nas 17 partidas restantes da competição, somando o maior número de pontos entre todos os clubes do campeonato naquele período.

Porém, os resultados da equipe caíram com o início da temporada atual, e o Manchester United vive um momento difícil, ocupando a décima oitava posição na Premier League, abaixo da zona de rebaixamento, além de estar em décimo sétimo entre 36 times na Liga dos Campeões da Europa, sem que surgissem sinais claros de melhora nos resultados nas últimas semanas.

Todos esses fatores levaram a diretoria do clube a encerrar a missão do técnico inglês, apesar de seu sucesso em melhorar a situação da equipe durante a segunda metade da temporada passada.

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Manchester United se despede de Carrick com palavras emocionantes

O Manchester United fez questão de elogiar o trabalho de Carrick durante sua passagem pela equipe, reafirmando seu status como um dos ídolos do clube, tanto como ex-jogador quanto em sua recente missão como treinador.

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O comunicado do clube afirmou: "Michael é um ídolo do Manchester United e sempre será. Assim como fez quando era jogador, demonstrou os mais altos níveis de dedicação e profissionalismo ao longo de todo o período de seu retorno ao clube".

E acrescentou o comunicado: "Sua liderança e suas conquistas durante a temporada passada permanecerão sempre objeto de apreço e orgulho".

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O Manchester United encerrou seu comunicado reafirmando que a diretoria trabalha para nomear um sucessor permanente para Carrick o mais rápido possível, sem revelar a identidade do técnico aguardado.

A movimentação rumo à mudança na comissão técnica ocorreu após uma reunião realizada por Omar Berrada, diretor-executivo do Manchester United, e Jason Wilcox, diretor esportivo, com Jim Ratcliffe, coproprietário do clube, na cidade de Mônaco, na quarta-feira, para analisar o início tropeçado da equipe na temporada.

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Pochettino se aproxima

Reportagens da imprensa haviam ligado o clube à contratação do argentino Mauricio Pochettino, técnico da seleção dos Estados Unidos, para suceder Carrick em Old Trafford.

Segundo as reportagens, o Manchester United chegou a um acordo preliminar com Pochettino para assumir o cargo de diretor técnico, enquanto alguns detalhes ainda estão em discussão entre as partes.

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O treinador argentino tem contrato com a Federação Norte-Americana de Futebol até meados de 2030, e seu contrato inclui uma cláusula de rescisão no valor de cerca de 7 milhões de libras esterlinas, o equivalente a aproximadamente 9 milhões de euros, que o clube inglês precisará negociar com a Federação Norte-Americana.

O Manchester United também trabalha para chegar a um acordo com Pochettino quanto aos membros de sua comissão técnica auxiliar, num momento em que se espera a aceleração das negociações com a Federação Norte-Americana nas próximas vinte e quatro horas.

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Apesar do desejo da diretoria do United de que o técnico argentino chegue a Old Trafford o quanto antes, ela sabe de seu vínculo com sua missão atual à frente da seleção norte-americana, que se prepara para disputar duas partidas contra o Haiti durante a data Fifa em andamento.

As expectativas indicam que Pochettino pode assumir o comando do Manchester United antes do confronto com o Liverpool no estádio de Anfield, no dia 22 de novembro, depois que a maioria dos jogadores da equipe retornar ao clube até a próxima quinta-feira.