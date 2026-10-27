Vincent Kompany ainda levará semanas para voltar à beira do campo no Bayern de Munique, segundo o renomado jornalista alemão Marcel Reif. O treinador belga desmaiou na sexta-feira no centro de treinamento do clube e continua internado.

Na última sexta-feira, Kompany desmaiou enquanto acompanhava um treino da equipe sub-23 do Bayern de Munique. Um helicóptero de resgate médico chegou a pousar no campo, mas depois se constatou que ele não era necessário.

O ex-jogador, que passou pelo Manchester City, entre outros clubes, foi levado de ambulância ao hospital, onde permanece internado. Segundo a imprensa alemã, Kompany está com uma infecção viral.

Reif afirma que a recuperação de Kompany pode levar meses, não semanas. "Não é apenas um resfriado leve. É algo sério. Minha esposa é médica e foi o que ela me disse. Então, vamos parar de especular. Mesmo um resfriado comum geralmente afeta o músculo cardíaco. É algo sério", disse.

Ao Sport BILD, Reif disse ainda que espera não ver Kompany por algum tempo. "Não quero vê-lo por um tempo, nem ouvir falar dele ou nada do tipo. Deixem que se recupere com toda a tranquilidade, é isso que importa. Todo o resto é secundário. O Bayern vai se virar. Muito mais importante é que ele volte plenamente", concluiu.

Harry Kane também deu uma palavra de apoio ao seu treinador na noite de segunda-feira. O inglês conquistou o Ballon d'Or e desejou força a Kompany em seu discurso.

O Bayern ocupa atualmente a liderança da Bundesliga. O clube tem o mesmo número de pontos que o Borussia Dortmund. Os dois se enfrentam na noite de sábado.