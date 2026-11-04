A Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou a lista de jogadores indicados para disputar o prêmio de melhor jovem jogador da África em 2026, que teve uma presença árabe marcante, com quatro atletas, encabeçados pelo marroquino Ayoub Bouadi, estrela do Manchester City.

Além de Bouadi, a lista incluiu o egípcio Hamza Abdel Karim, jogador do Barcelona, o marroquino Abdellah Ouazane, jogador do Ajax da Holanda, além do argelino Ibrahim Maza, estrela do Bayer Leverkusen da Alemanha.

O quarteto árabe enfrenta a concorrência de um grupo das principais jovens promessas do continente, encabeçado por Yan Diomande, jogador do Real Madrid e da seleção da Costa do Marfim, considerado um dos nomes de destaque da lista.

As indicações também incluíram Christian Kouakou, jogador do Bayer Leverkusen e da seleção de Camarões, Christ Inao, jogador da Fiorentina e da seleção da Costa do Marfim, e Caleb Yirenkyi, jogador do Coventry City e da seleção de Gana.

A lista contou ainda com Ismaël Camisoko, jogador do Étoile Mandé e da seleção do Mali, e Ibrahim Mbaye, jogador do Aston Villa e da seleção de Senegal.