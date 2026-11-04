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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Prêmios da CAF: 3 marroquinos, dois egípcios e dois argelinos em disputa acirrada pelo título de melhor do continente

Trezeguet
M. Shehata
M. Hrimat
A. Khaldi
S. El Moudane
Egito
Marrocos
Argélia
França

Quem vai vencer?

A Confederação Africana de Futebol (CAF) revelou a lista dos jogadores indicados a concorrer ao prêmio de melhor jogador dentro da África em 2026, que contou com uma marcante presença árabe, com sete jogadores do Egito, Marrocos, Argélia e Sudão.

A lista incluiu a dupla egípcia Mohamed Shehata, meio-campista do Zamalek, e Mahmoud Hassan Trezeguet, ex-jogador do Al Ahly e atualmente no Al Riyadh saudita, além de três jogadores marroquinos: Mohamed Rabie Hrimat, ex-jogador do AS FAR e atualmente no Al Shamal do Catar; Mounir Chouiar, jogador do Renaissance Berkane; e Soufiane El Moudane, jogador do Olympique Safi.

A lista também contou com a presença dos argelinos Abdenour Belhocini, jogador do CR Belouizdad, e Ahmed Kendouci, jogador do USM Alger, em uma disputa que reúne dez jogadores entre os principais craques do continente.

A lista de árabes foi completada por Abdelraouf Yacoub, jogador do Al Hilal sudanês.
Já Khuliso Mudau, jogador do Mamelodi Sundowns sul-africano, é o único concorrente não árabe nesta lista.

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