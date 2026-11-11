Premier League admite que erro grave do VAR custou caro ao Liverpool contra o Arsenal

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O painel independente de revisão da Premier League reconheceu oficialmente que o Liverpool teve um pênalti decisivo negado de forma incorreta na recente derrota para o Arsenal. A conclusão dá razão ao técnico Andoni Iraola após o lance polêmico em que Jurrien Timber puxou Alexander Isak dentro da área.

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Premier League admite erro em lance de pênalti

O Painel de Incidentes-Chave de Partidas (KMI) da Premier League reconheceu que um pênalti foi incorretamente negado ao Liverpool na recente derrota por 1 a 0 para o Arsenal. Kai Havertz marcou o único gol da partida no primeiro tempo e garantiu os três pontos para a equipe de Mikel Arteta. Poucos minutos após o gol, Jurrien Timber puxou Alexander Isak quando o atacante tentava cabecear um cruzamento de Bradley Barcola.

O árbitro Andy Madley não atendeu às reclamações, e o árbitro de vídeo Stuart Attwell não identificou irregularidade no lance. No entanto, o Painel KMI concluiu agora que o pênalti deveria ter sido marcado. Na avaliação independente, quatro integrantes votaram a favor da marcação pelo árbitro de campo e um votou contra.

Iraola tinha razão ao reclamar de pênalti

Três dos cinco integrantes do painel também votaram que o VAR deveria ter intervindo e chamado Madley ao monitor à beira do campo, por considerar que houve um erro claro e óbvio. A conclusão dá razão ao técnico do Liverpool, Andoni Iraola, que ficou furioso após o apito final.

Após a derrota, Iraola afirmou que houve um “puxão claro” na camisa de Isak dentro da área. Irritado, o treinador chegou a sugerir que talvez tivesse de orientar seus jogadores a cair com facilidade para conseguir faltas no futuro.

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A decisão permitiu ao Arsenal conquistar, com dificuldade, sua primeira vitória em Anfield desde 2012. Já o Liverpool ficou a lamentar um momento decisivo que teve grande influência no resultado final.

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Painel KMI explica critérios para marcação

Em seu relatório oficial, o painel detalhou as diretrizes atuais sobre infrações por segurar adversários. Destacou a importância de punir ações prolongadas, sem relação com a disputa de bola, que tenham impacto efetivo na jogada. Também observou que a arbitragem deve avaliar se o defensor faz alguma tentativa genuína de disputar a bola.

“Na Premier League, há uma orientação firme para que os árbitros de campo e o VAR identifiquem e punam ações de segurar que sejam prolongadas e tenham um claro impacto efetivo na jogada, além de uma ênfase maior em ações de segurar sem relação com a disputa de bola, que não têm lugar no futebol”, explicou o painel.

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“Os árbitros considerarão vários fatores ao determinar se houve infração, incluindo se um jogador está concentrado apenas no adversário, e não na bola; se faz alguma tentativa de jogar ou disputar a bola; se segura um adversário com os dois braços; e se a ação de segurar é prolongada ou afeta o adversário ou seu uniforme.

“Neste caso, o painel considerou que a ação de Timber sobre Isak atingiu o critério para uma infração por segurar e deveria ter resultado em pênalti, tanto por decisão em campo quanto por intervenção do VAR.”

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Liverpool se recupera contra o Crystal Palace

A derrota pareceu ser um duro golpe para o Liverpool, que depois sofreu uma surpreendente derrota por 3 a 2 para o Fenerbahce na Champions League. No entanto, a equipe de Iraola voltou a vencer ao derrotar o Crystal Palace na Premier League no fim de semana passado. A vitória importante mantém o clube entre os perseguidores dos primeiros colocados. Atualmente, o Liverpool ocupa a quarta posição, nove pontos atrás do líder Arsenal.