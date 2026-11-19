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Os resultados financeiros mais recentes do Manchester United revelaram o agravamento da crise do clube, que anunciou nesta quinta-feira o aumento do prejuízo líquido e da dívida, no momento em que o técnico argentino Mauricio Pochettino assume a missão de tirar a equipe da briga contra o rebaixamento na Premier League.

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Os números mostram com clareza o tamanho dos prejuízos financeiros por trás do colapso do United dentro de campo. O clube ocupa atualmente a 18ª posição no campeonato e contratou um novo técnico, Mauricio Pochettino, para evitar um rebaixamento que poderia custar dezenas de milhões de libras esterlinas em receitas e patrocínios.

As ações do Manchester United listadas na bolsa norte-americana caíram cerca de 9% nas negociações antes da abertura do mercado, um sinal claro da preocupação dos investidores com a situação atual do clube.

Pochettino foi anunciado na última sexta-feira, após a demissão de Michael Carrick, que conquistou apenas uma vitória em dez jogos do campeonato nesta temporada, o pior início da equipe em muitas décadas.

"Estamos felizes em receber Mauricio Pochettino e sua comissão técnica no clube, e nossa prioridade é apoiá-los em nossa busca contínua por melhorar nosso desempenho em campo", afirmou o CEO Omar Berrada, segundo a "Reuters".

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Pochettino se torna o terceiro técnico contratado sob o comando de Jim Ratcliffe como responsável pelas operações do futebol, depois de Rúben Amorim e Carrick, em uma sequência de trocas que ainda não conseguiu frear a queda de rendimento do clube.

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O Manchester United fechou acordo com Ratcliffe em 2024, depois que o bilionário britânico adquiriu uma participação minoritária na tentativa de revitalizar o clube e recolocá-lo no caminho dos títulos.

Em setembro passado, o clube registrou seu sétimo prejuízo anual consecutivo, já que os custos com contratações de jogadores e com a demissão de Amorim neste ano aumentaram o déficit financeiro. O United reafirmou seu total compromisso com as regras de sustentabilidade financeira.

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A dívida do clube chegou a 775 milhões de dólares em setembro, um aumento de 125 milhões de dólares em relação ao ano anterior, resultado de um refinanciamento de crédito em junho, segundo informou o próprio clube.

As receitas do United cresceram 4% e chegaram a 146 milhões de libras esterlinas, o equivalente a 191,8 milhões de dólares, nos três meses encerrados em setembro.

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O prejuízo líquido subiu para 18,1 milhões de libras esterlinas, contra um prejuízo de 6,6 milhões de libras esterlinas no mesmo período do ano anterior, o que reflete o tamanho da crescente pressão financeira.

O United manteve inalteradas suas projeções anuais de lucro e de receitas principais, na tentativa de tranquilizar investidores e torcedores de que o clube ainda é capaz de superar esta fase difícil.

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O clube enfrenta o rival Liverpool no domingo, em um verdadeiro teste para Pochettino. Todas as atenções estarão voltadas para Anfield, para saber se o técnico argentino vai iniciar a missão de resgate com uma grande vitória moral ou se a crise ficará ainda mais complicada.