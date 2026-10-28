Ao longo da partida, o lateral-esquerdo do Magdeburg enfrentou várias vezes o ponta-direita Olise. Ele não conseguiu impedir outra atuação de gala do craque (dois gols e uma assistência), mas o jogador de 29 anos também levou a melhor sobre o nono colocado na eleição deste ano para melhor jogador do mundo em um lance.

Nollenberger deu uma caneta no astro do Bayern de Munique e foi perguntado sobre o lance depois do jogo, em entrevista à ARD. "É quase para emoldurar", admitiu, mas ponderou: "Tive um pouco de sorte, mas fico com essa. No fim das contas, porém, isso também não me serve de nada."

O time da segunda divisão havia reagido de forma impressionante ao gol sofrido logo no início, marcado por Olise (10), graças a um golaço de Mateusz Zukowski (15), e fez frente aos donos da casa, que dominavam a partida, até o intervalo. Ainda assim, foi para o vestiário em desvantagem mínima, porque Baris Atik acertou apenas a trave (45+2) após o gol de Ismael Saibari que deu a vantagem ao Bayern (21).

Nos 45 minutos seguintes, porém, o Magdeburg sentiu a pressão na Allianz Arena. No fim, o Bayern de Munique venceu merecidamente por 6 a 1, resultado que também deixou Nollenberger impressionado.

Notas: substituto de Harry Kane aproveita a chance; jogador que saiu do banco se destaca de forma impressionante

Bayern de Munique atropela o Magdeburg após o intervalo: "Eles não param!"

"Que máquina", disse, impressionado com a pressão e a fome de gols do Bayern após o intervalo, o ex-jogador da equipe reserva do clube (de 2018 a 2020): "Até o intervalo, mantivemos o jogo aberto com o 2 a 1. Ainda estávamos perto no placar. Aí vem o pênalti para o 3 a 1 e eles simplesmente não param. Não param. No fim, não dá para defender tudo."

Ainda assim, disse que foi "divertido" oferecer resistência ao Bayern pelo máximo de tempo possível. "O placar não foi apertado, mas isso pode acontecer contra eles." Para ele, que nasceu na Baviera, a partida pareceu "um filme": "Foi incrivelmente bonito e surreal. Tudo em volta foi muito divertido."

A torcida que viajou de Magdeburgo contribuiu especialmente para o clima digno de um jogo de Copa. Pelo menos 10 mil torcedores teriam ido à Allianz Arena, em Munique, na noite de quarta-feira. Segundo o Bild, o número pode ter chegado a 13 mil.

A última vez que a Allianz Arena recebeu uma torcida visitante tão numerosa em uma partida nacional foi em um jogo em casa do TSV 1860 Munique, na primavera de 2017, quando o Stuttgart viajou a Munique com 15 mil torcedores.

Getty Images







