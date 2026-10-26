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Alvino Hanafi
Traduzido por

“Precisávamos elevar o nível!”: Luciano Valente revela alerta no intervalo da virada do Feyenoord

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O ponta Anis Hadj Moussa garantiu ao Feyenoord um empate crucial por 1 a 1 contra o PSV com um chute colocado, sua marca registrada, em Eindhoven. O capitão Luciano Valente revelou que uma conversa sem rodeios no intervalo inspirou a dramática reação tática dos líderes do campeonato no segundo tempo.

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Hadj Moussa garante empate e mantém Feyenoord na liderança

O Feyenoord manteve a vantagem de quatro pontos na liderança do Campeonato Holandês após reagir e empatar por 1 a 1 com o PSV. A equipe de Giovanni van Bronckhorst teve muitas dificuldades no primeiro tempo e saiu atrás no placar após Guus Til marcar de perto.

Depois do intervalo, porém, os visitantes mudaram sua atuação, liderados pelo destaque Anis Hadj Moussa.

O ponta argelino cortou da direita para o meio aos 55 minutos e acertou um belo chute de esquerda no canto oposto.

Valente admite que atuação do Feyenoord no primeiro tempo foi inaceitável

O capitão do Feyenoord, Luciano Valente, fez uma avaliação franca dos primeiros 45 minutos de sua equipe. “O jogo estava muito aberto; eles ganharam todas as disputas e nós erramos muito com a bola”, admitiu Valente à ESPN.

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“No intervalo, dissemos que aquilo não era aceitável e que precisávamos melhorar muito. Você tem que dar tudo de si se quiser conseguir um resultado fora de casa contra o PSV.”

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“No segundo tempo, acho que vocês viram um Feyenoord muito diferente. Acho que o empate foi merecido, e também tivemos chances de fazer 2 a 1. Poderíamos até ter vencido”, acrescentou.

Hadj Moussa explica o segredo do gol e sua força mental

Hadj Moussa admitiu que sua atuação no primeiro tempo ficou abaixo do esperado antes de mudar o rumo da partida. “Eu sabia que precisava fazer mais depois do intervalo. Também jogamos muito bem como equipe no segundo tempo. Então recebi um pouco mais a bola para fazer minha jogada”, afirmou Hadj Moussa à ESPN.

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Ao descrever seu gol decisivo, o ponta disse: “Eu tinha muito espaço. Então levei a bola para a esquerda para chutar rápido. Sei que consigo fazer isso, mesmo quando não estou jogando. Acho que é por isso que o treinador não me substitui.”

O técnico Giovanni van Bronckhorst elogiou a persistência do ponta, que continuou tentando apesar das dificuldades no início.

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Líder preserva vantagem sem perder na disputa pelo título

O empate conquistado com dificuldade em Eindhoven garante ao Feyenoord a manutenção de sua importante vantagem de quatro pontos sobre os perseguidores.

Valente e seus companheiros demonstraram a capacidade de reação necessária para conseguir resultados em ambientes hostis fora de casa.

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O Feyenoord agora se prepara para os próximos jogos enquanto defende seu lugar no topo da tabela.