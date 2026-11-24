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Thibaut Courtois acredita que Vinicius Junior pode voltar à melhor forma enquanto o Real Madrid busca títulos na Espanha e na Europa. Embora reconheça que esta temporada tem sido mais difícil para o atacante, o goleiro destacou sinais positivos antes do confronto com o PSV Eindhoven.

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Courtois confia na recuperação de Vini Jr.

Thibaut Courtois demonstrou total apoio a Vinicius Junior antes do confronto do Real Madrid com o PSV Eindhoven pela Champions League, no Bernabéu. Em entrevista à imprensa, Courtois afirmou que o elenco apoia todos os jogadores e elogiou a capacidade de autocrítica e a dedicação de Vinicius.

"Todos nós nos apoiamos. Vamos ajudar qualquer jogador. Não é que precisemos ficar mais próximos dele, porque acho que ele é um garoto feliz, que faz autocrítica e sabe que precisa trabalhar duro", disse Courtois.

Liberdade e confiança são fundamentais para Vini

Courtois reconheceu que esta temporada tem apresentado desafios maiores, mas viu Vinicius recuperar recentemente seu brilho e ganhar confiança com os gols marcados pela seleção brasileira. Para o goleiro, deixar Vinicius jogar com liberdade quando está com a bola permite que ele mostre seu melhor futebol.

"No fim das contas, uma carreira é longa. Você não consegue ser nota 9 ou 10 em todas as temporadas. Os únicos que conheço que conseguiram isso são Messi e Cristiano. Talvez este ano esteja sendo um pouco mais difícil para ele, mas outro dia eu o vi com aquele brilho e jogando bem", disse Courtois. "Os gols pela seleção brasileira também dão mais confiança a ele. Acho que ele precisa ter liberdade e gostar de jogar futebol. Quando se diverte com a bola, joga melhor."

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Real Madrid mira quatro títulos

Courtois ressaltou que o Real Madrid precisa de Vinicius em sua melhor forma para buscar os títulos de La Liga, Champions League, Copa do Rei e Supercopa. Após duas temporadas sem conquistar um título, o goleiro demonstrou confiança no que o atacante pode oferecer.

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"Se queremos disputar La Liga, a Champions League, a Copa do Rei e a Supercopa, precisamos do melhor Vini. E tenho certeza de que temos esse jogador", disse Courtois.

Semana movimentada em casa, no Bernabéu

O Real Madrid chega ao confronto com o PSV Eindhoven, pela quinta rodada da Champions League, com 12 pontos em quatro jogos e 100% de aproveitamento em casa nesta temporada.

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