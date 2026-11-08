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Na vitória sofrida, mas merecida, do Arsenal sobre o Hull City pela Premier League, um lance polêmico envolvendo Kai Havertz esquentou os ânimos. Segundo as regras, o jogador da seleção deveria ter recebido um pênalti, embora estivesse em posição de impedimento.

O que aconteceu? Pouco antes do intervalo, Havertz recebeu um passe perfeito entre os defensores e foi derrubado por um puxão na camisa do zagueiro Nobel Mendy, do Hull. A pedido do árbitro de vídeo Michael Oliver, o juiz Farai Hallam reviu o lance no monitor à beira do campo, descartou a falta por causa da posição de impedimento do atacante e concedeu um tiro livre aos visitantes.

Ao anunciar sua decisão pelos microfones do estádio, Hallam explicou que Havertz teria direito a um pênalti, mas que não o marcou por causa do impedimento. O episódio irritou Martin Keown, ex-jogador dos Gunners. "Nunca deveriam ter pedido que ele fosse ao monitor do VAR, certo?", disse à talkSPORT. "Eles já deveriam ter determinado se ele estava impedido. É ridículo. (...) Não deveriam ter resolvido tudo isso na sala do VAR antes de pedir ao árbitro que revisse o lance? É ridículo. Eu realmente gostaria de saber o que aconteceu."

Mas havia algo que, aparentemente, nem Keown nem a equipe de arbitragem formada por Hallam e Oliver sabiam: segundo as regras, Havertz deveria, sim, ter recebido um pênalti. Nesse caso, a posição de impedimento não tem qualquer relevância.

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Regra pouco conhecida: por que Kai Havertz deveria ter recebido um pênalti?

"Um jogador em posição de impedimento só passa a participar ativamente do lance quando comete uma infração de impedimento", explicou o especialista em regras Dale Johnson à BBC. "Kai Havertz teria de ter tentado jogar a bola ou disputá-la com um adversário. Caso contrário, o puxão na camisa dado por Nobel Mendy tem precedência. A falta ocorre antes de uma possível infração de impedimento."

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Em outras palavras: a falta prevalece sobre o impedimento se o jogador que a sofreu não tiver participado ativamente do lance. Havertz não participou, pois Mendy o derrubou imediatamente após o passe. Para ilustrar seu argumento, Johnson citou um lance de outra partida, entre Newcastle United e AFC Bournemouth, disputada há duas temporadas. Na ocasião, o zagueiro Fabian Schär, dos Magpies, também estava impedido fora da área após um cruzamento em cobrança de falta, mas não participou ativamente da jogada e acabou derrubado dentro da área. Após revisão do VAR, o suíço recebeu, portanto, um pênalti.

No fim das contas, a polêmica pouco importou ao Arsenal: Martin Ödegaard marcou o merecido gol da vitória aos 72 minutos e ampliou para seis pontos a vantagem do líder sobre o Manchester City na tabela. O Brighton & Hove Albion, equipe surpresa comandada por Fabian Hürzeler, pode reduzir a diferença para cinco pontos e ultrapassar os Skyblues se vencer o Brentford no domingo (15h). No sábado, o City sofreu sua terceira derrota seguida na liga diante do Nottingham Forest, que está na parte de baixo da tabela.

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Ele também não conhecia a regra: como Arteta reagiu ao lance de Havertz?

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, mostrou-se tranquilo na entrevista coletiva após a partida. Questionado sobre a polêmica envolvendo Havertz, o espanhol respondeu com um sorriso: "Não sei, não revi o lance. E fiz isso de propósito, para não ter de mentir para vocês."

Arteta, porém, também não conhecia a regra: "Fiquei surpreso, porque, quando mandaram o árbitro ao monitor, as pessoas no banco me disseram que era um pênalti claro, já que ele (Mendy; nota da redação) puxou a camisa. Agora ouvi que decidiram não marcar o pênalti porque Kai estava impedido na posição inicial. Então não sei como interpretar isso. Tenho certeza de que ainda vão esclarecer." Até agora, porém, não houve nenhum pronunciamento oficial da FA ou da organização de arbitragem PGMOL sobre o lance.

Getty Images

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Kai Havertz lidera com folga estatística nada honrosa

Independentemente disso, um mau hábito de Havertz fica cada vez mais evidente. O ex-jogador do Leverkusen já foi flagrado em impedimento 15 vezes nesta temporada, de longe o maior número entre todos os jogadores da Premier League. Dominic Calvert-Lewin aparece em segundo lugar nesse ranking nada honroso, com oito impedimentos assinalados contra ele.

Ainda assim, Havertz, que até agora não sofreu lesões, é titular absoluto sob o comando de Arteta e soma quatro gols e uma assistência em 15 jogos. Seu status na seleção também permanece inalterado. Jürgen Klopp o vê como primeira opção para a posição de atacante. Além de Havertz, os artilheiros Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) e Niclas Füllkrug (Werder Bremen), que retorna à seleção, também foram convocados para o próximo período de treinamentos.