O australiano Ange Postecoglou, treinador do Al-Nassr, surpreendeu 3 de seus jogadores, ao considerar que eles representam o futuro do clube nos próximos anos.

O Al-Nassr venceu o Al-Diriyah por 3 a 0, na partida que reuniu as duas equipes, na noite de sexta-feira, no estádio Al-Awwal Park, na capital saudita Riad, pela oitava rodada da Roshn League.

A partida contou com a participação do jovem jogador Awad Aman como titular, para suprir as ausências que a equipe enfrenta na linha defensiva, cuja última vítima foi o zagueiro saudita Abdulelah Al-Amri.

Postecoglou comentou o assunto em declarações na coletiva de imprensa após a partida, reproduzidas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat", afirmando: "Acho que nossos jovens jogadores são bons, mas o mais importante é escolher o momento certo para a participação deles".

O técnico australiano destacou 3 jogadores em sua fala, explicando: "A equipe conta com Saad Haqawi, Rakan Al-Ghamdi e Awad Aman, e eles representam o futuro do clube".

Postecoglou também comentou sobre a vitória expressiva, dizendo: "Fizemos uma boa apresentação, e é reconfortante conquistar a vitória. Marcamos 3 gols sem sofrer nenhum, e a atuação foi boa diante de uma equipe difícil, e estou feliz com o que os jogadores apresentaram".

E acrescentou: "A equipe do Al-Diriyah é boa nas bolas paradas, e cobrava os laterais de forma longa nesta noite, mas não representou perigo para nós, por causa da boa atuação que fizemos na defesa diante das bolas paradas".

E concluiu: "Além disso, fizemos uma boa atuação na execução das bolas paradas ofensivamente, e conseguimos marcar um gol em uma delas".

Vale lembrar que a vitória elevou a pontuação do Al-Nassr para 19 pontos, com os quais ocupa a segunda posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita, atrás do Al-Qadisiyah pelo saldo de gols, e com um ponto de vantagem sobre o Al-Hilal, que disputou uma partida a menos.