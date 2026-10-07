Postecoglou sobre a crise entre Ronaldo e Jesus: eu odiava isso quando treinava seleções

O australiano Ange Postecoglou, treinador do Al-Nassr, abordou a crise vivida por seu astro Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal, ao lado do treinador Jorge Jesus.

Ronaldo havia provocado uma crise estrondosa na seleção de Portugal, após deixar sua concentração na Dinamarca, na semana passada, por conta de uma divergência com Jorge Jesus sobre sua participação na partida contra a Noruega, pela segunda rodada da Liga das Nações da Europa.

Postecoglou comentou o assunto de forma breve na coletiva de imprensa da partida de sua equipe contra o Al-Diriyah, nesta sexta-feira, depois de amanhã, no estádio Al-Awwal Park, pela oitava rodada da Liga Roshn Saudita.

O treinador australiano disse, em declarações divulgadas pelo jornal saudita "Al-Riyadiah": "Ronaldo voltou em boa condição, está pronto mental e fisicamente, e isso é o mais importante".

Próximas partidas ALN Campeonato Saudita 14:00 DIR

E completou: "Quanto à seleção e ao seu incidente, eu já fui treinador de seleções, e detestava que treinadores de clubes comentassem os acontecimentos das seleções".

E acrescentou: "Ronaldo participou conosco com todo o seu empenho, está com a moral muito elevada, e agora eu sou o treinador dele no Al-Nassr; ele é um reforço para nós, e não gosto de falar sobre o que aconteceu na seleção do seu país".

Postecoglou também fez questão de parabenizar a seleção saudita após sua conquista da Copa do Golfo Arábico, em sua vigésima sétima edição, a "Golfo 27".

A esse respeito, disse: "Parabéns à seleção saudita, aos jogadores e às comissões técnica e administrativa; é muito importante conquistar este título".

O treinador australiano também expressou sua satisfação com o período de preparação que sua equipe teve durante a pausa internacional, dizendo: "Tivemos duas novas semanas de preparação, foi um período mais longo do que o habitual, apesar da ausência dos jogadores que estavam a serviço de suas seleções".

Vale lembrar que o Al-Nassr, atual campeão da edição passada, ocupa a terceira posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita, com 16 pontos, a apenas dois pontos do líder Al-Hilal e a um ponto do Al-Ittihad, vice-líder.