Compartilhar Siga GOAL no Google

O australiano Ange Postecoglou, técnico do Al-Nassr, da Arábia Saudita, demonstrou frustração apesar da vitória sobre o Al-Sadd, do Catar, pela AFC Champions League Elite.

Publicidade

O Al-Nassr venceu o Al-Sadd, que jogava como visitante, por 2 a 1, na partida disputada na noite de terça-feira , no Al-Awwal Park, em Riad, capital da Arábia Saudita, pela quinta rodada da fase de liga da AFC Champions League Elite.

Em declarações na entrevista coletiva após a partida, reproduzidas pelo jornal saudita Al-Riyadiah, Postecoglou afirmou: “Era importante vencer. Conquistamos 3 vitórias na competição e acho que começamos bem a partida e criamos chances”.

Ele ponderou: “Talvez devêssemos ter sido mais disciplinados e controlado mais o jogo, mas vencer uma partida da Champions é ótimo, e foi um belo gol do João (Félix), que está sentado ao meu lado”.

E acrescentou: “Estou feliz. Não sorri porque estou um pouco cansado e tenho muitos problemas para pensar. A questão do contrato do João (Félix) não é algo sobre o qual eu deva ser perguntado, e parte do que eu amo no meu trabalho é fazer parte da história de jogadores especiais como João Félix”.

Publicidade Publicidade

O treinador australiano se refere ao fim do contrato de João Félix com o Al-Nassr ao término da atual temporada, o que ameaça a saída do jogador do time duas temporadas após sua chegada, no verão de 2025, já que o vínculo ainda não foi renovado.

Tópicos relacionados

Postecoglou seguiu falando sobre a partida: “É frustrante sofrer um gol de bola parada. O mais importante é a forma como jogamos, criamos e somos agradáveis de assistir, desde que continuemos fazendo isso e defendendo como uma unidade organizada”.

E prosseguiu: “Acho que estamos trabalhando bem e evoluindo constantemente. Infelizmente, alguns jogadores se lesionaram, (Kingsley) Coman se machucou hoje, mas estamos jogando um bom futebol, os jogadores buscam evoluir sempre, seguimos disputando 4 competições e temos chance em todas elas, e naturalmente vamos continuar trabalhando”.

Publicidade

Coman caiu no gramado com apenas 3 minutos de jogo contra o Al-Sadd, após uma disputa com um jogador do time catariano, e deixou o campo lesionado, sendo substituído pelo atacante saudita Abdullah Al-Hamdan.

A lesão do ponta francês aconteceu logo nos primeiros minutos de sua primeira partida como titular pelo Al-Nassr, depois da grave lesão que o afastou dos gramados no período recente, o que levanta dúvidas sobre sua condição física e se ele está realmente pronto para voltar a jogar.

Publicidade

O treinador australiano continuou: “Temos um elenco curto, mas todos competem e tentamos desenvolver os jovens, como Rakan e Saad Haqawi, e isso é positivo para o time”.

Postecoglou encerrou suas declarações falando sobre a derrota sofrida pelo time no último clássico contra o rival tradicional Al-Ahli, por 3 a 1, na última sexta-feira, pela nona rodada da Saudi Pro League.

Publicidade

E concluiu: “Sim, estamos frustrados com a derrota para o Al-Ahli, mas o mais importante é que, quando perdemos, reagimos na partida seguinte e vencemos”.