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Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
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Postecoglou responde: por que decidiu deixar Ronaldo fora da batalha asiática?

Pakhtakor Tashkent x Al-Nassr
Pakhtakor Tashkent
Al-Nassr
Liga dos Campeões da Ásia
C. Ronaldo
Uzbequistão
Arábia Saudita
Portugal

O que ele disse?

O australiano Ange Postecoglou, treinador do Al-Nassr, revelou os motivos da exclusão do português Cristiano Ronaldo da lista do time para o confronto contra o Pakhtakor, do Uzbequistão, marcado para amanhã, segunda-feira, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, explicando que a decisão fez parte da política de poupar alguns elementos titulares devido à sobrecarga de jogos e à grande quantidade de deslocamentos e viagens.

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O Al-Nassr entra no confronto após obter resultados irregulares no início de sua campanha continental, já que começou suas disputas com um empate diante do Pakhtakor por 1 a 1, antes de vencer o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, por 3 a 1, e depois sofrer uma derrota para o Al-Shamal, do Catar, por 1 a 3, buscando agora um resultado positivo que reforce sua posição no grupo do Oeste.

Postecoglou esclareceu que a decisão de poupar Ronaldo não se limitou ao astro português, mas incluiu também o francês Kingsley Coman e o zagueiro Mohamed Simakan, em meio à sequência de jogos e viagens, e ao desejo da comissão técnica de reduzir a carga física sobre o trio antes dos compromissos que se aproximam.

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02 de nov. de 2026

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Postecoglou disse na coletiva de imprensa antes da partida: "Decidi poupar Ronaldo, Coman e Simakan, devido à sobrecarga de jogos e à grande quantidade de deslocamentos e viagens".

O treinador australiano acrescentou, falando sobre a evolução da situação do time desde o início da temporada: "Apesar do começo difícil, das condições de preparação e da falta de prontidão total no início da temporada, chegamos agora a uma fase excelente, e buscamos, por meio do jogo de amanhã, confirmar isso".

Postecoglou encerrou sua fala reforçando a importância do confronto e a ambição continental do Al-Nassr, afirmando: "O torneio é importante para nós, e nós aqui sabemos muito bem o que queremos conquistar", em referência ao desejo do time de seguir na disputa e alcançar seus objetivos na Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

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