O australiano Ange Postecoglou, técnico do Al-Nassr, alertou para a dificuldade do confronto que se aproxima diante do Neom, afirmando que o adversário tem qualidades que o tornam um rival a ser respeitado, antes do duelo que reúne as duas equipes na noite de terça-feira, pela décima rodada da Liga Roshn Saudita, em meio a desfalques importantes que atingem o elenco do "Al-Alami".
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Postecoglou falou sobre a partida durante entrevista coletiva realizada no domingo, no auditório do "Dar Al-Nassr", em que sua fala se limitou a cerca de três minutos, com a presença de um número reduzido de jornalistas. Na ocasião, abordou a dificuldade do confronto e o impacto das lesões em suas opções táticas, antes de receber o Neom no estádio "Al-Awwal Park", em Riade.
O treinador australiano explicou, em resposta a uma pergunta do jornal "Al-Riyadiah", que a ausência de alguns jogadores aumenta a dificuldade da missão, depois de confirmada a saída do trio formado pelos franceses Kingsley Coman e Mohamed Simakan, além de Abdulrahman Ghareeb, de seus planos para a partida, o que o obriga a buscar substitutos adequados para manter o equilíbrio do time.
Postecoglou disse: "Cada partida tem suas próprias características, mas sabemos que o Neom é um adversário a ser respeitado, e estamos prontos para conquistar um resultado positivo e somar os três pontos para seguir em frente na liga".
O técnico do Al-Nassr destacou que sua equipe trata cada confronto de acordo com suas exigências táticas, afirmando que a comissão técnica escolherá a forma mais adequada para alcançar a vitória, diante da importância de somar pontos e manter a disputa na Liga Roshn.
E concluiu: "Adotamos uma abordagem tática específica para cada partida, e vamos trabalhar para jogar da maneira adequada a fim de conquistar a vitória".