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O australiano Ange Postecoglou, técnico do Al-Nassr, divulgou a escalação titular para o duelo contra o Al-Hazem, fora de casa, neste sábado, 28 de novembro de 2026, pela 13ª rodada da Roshn Saudi League. Na partida, o Al-Nassr busca recuperar o equilíbrio e voltar a vencer.

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Postecoglou decidiu escalar suas principais armas ofensivas desde o início e colocou o português Cristiano Ronaldo no comando do ataque, com o apoio do senegalês Sadio Mané e do português João Félix. A escolha reflete o desejo do treinador de definir o confronto cedo e evitar um novo tropeço.

A partida tem importância especial para o Al-Nassr, que entra em campo na terceira colocação da tabela da Roshn Saudi League, com 28 pontos em 12 jogos, 3 pontos atrás do líder Al-Qadsiah. Por isso, a vitória é indispensável para que a distância em relação aos concorrentes pelo topo não aumente.

O duelo acontece depois da derrota do Al-Nassr por 3 a 1 para o Al-Ahli, na partida adiada da nona rodada. O resultado interrompeu a sequência de vitórias do time e colocou Postecoglou diante do desafio de recuperar o equilíbrio rapidamente, sobretudo com a disputa pela liderança se aproximando de uma fase mais delicada.

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Escalação do Al-Nassr contra o Al-Hazem

O técnico australiano definiu o time da seguinte forma:

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Gol: Bento Matheus.

Defesa: Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Iñigo Martínez e Awad Aman.

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Meio-campo: Angelo Gabriel, Samu Costa e Rakan Al-Ghamdi.

Ataque: Sadio Mané, Cristiano Ronaldo e João Félix.

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Do outro lado, o Al-Hazem joga em casa ocupando a 15ª posição, com 10 pontos, e espera aproveitar o mando de campo e o apoio da torcida para conseguir um resultado positivo diante de um dos principais candidatos ao título, apesar da clara diferença de pontuação entre as equipes.

A bola rola às 15h15 no horário de Meca (14h15 no horário do Cairo), em meio à expectativa pela reação do Al-Nassr após a última derrota e pela capacidade do trio Ronaldo, Mané e Félix de conduzir o time a uma vitória que o recoloque no caminho certo.