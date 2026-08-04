Postecoglou faz pedido urgente à diretoria do Al-Nassr

Ange Postecoglou, técnico do Al-Nassr, colocou a diretoria do clube diante de uma necessidade urgente na atual janela de transferências, uma vez que o treinador australiano vê uma lacuna técnica que precisa ser preenchida antes do início da temporada, a fim de garantir que a equipe esteja pronta para competir tanto no cenário nacional quanto no continental.

De acordo com o que revelou o jornal saudita "Al-Yaum", Postecoglou destacou a necessidade de acelerar a contratação de um lateral-direito, considerando essa posição como uma das principais prioridades no atual mercado de transferências.

O jornal esclareceu que o treinador australiano enxerga uma carência evidente na posição de lateral-direito, especialmente diante da dependência básica de Nawaf Boushal no lado esquerdo, o que torna urgente a necessidade de acrescentar uma opção forte e confiável no lado direito, a fim de garantir o equilíbrio defensivo e a possibilidade de rodar os jogadores durante os períodos de calendário congestionado.

Postecoglou faz questão de fechar esse negócio o mais rápido possível, para que possa integrar o novo jogador aos seus planos de treinamento e à preparação antecipada para a próxima temporada, seja no âmbito do Campeonato Saudita, seja nos demais torneios em que a equipe participa.

Isso ocorre em um momento em que a diretoria do Al-Nassr conseguiu concretizar a contratação do jogador Samu Costa nas últimas horas. O jogador português assinou um contrato válido por quatro temporadas completas, após um acordo final ter sido alcançado sobre todas as cláusulas financeiras e contratuais, em um passo que reflete o empenho da diretoria em dar suporte aos planos técnicos do treinador e reforçar o meio-campo defensivo da equipe.

Essas movimentações sucessivas confirmam que a diretoria do Al-Nassr segue com seu plano voltado a construir um elenco equilibrado e capaz de competir com força na nova temporada, ao mesmo tempo em que ouve com seriedade os pedidos da comissão técnica e atende às suas necessidades essenciais no mercado de transferências.