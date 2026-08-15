Postecoglou faz alerta antecipado: 3 jogos em 6 dias e boas notícias sobre Ronaldo!

O australiano Ange Postecoglou, técnico do Al-Nassr, enviou uma clara mensagem de alerta após a grande vitória sobre o Al-Fateh por 3 a 0, na primeira rodada da Roshn Saudi League, afirmando que a equipe enfrenta um calendário congestionado de forma inédita nos próximos dias, o que pode obrigá-lo a fazer amplas mudanças em sua escalação.

Postecoglou explicou que o Al-Nassr será o único clube saudita a disputar 3 partidas em 6 dias nesta semana, o que coloca a comissão técnica diante de um teste difícil relacionado à gestão do esforço físico dos jogadores, especialmente no início da temporada e sem que todos os atletas tenham alcançado plena condição de jogo.

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O treinador do Al-Nassr disse na entrevista coletiva: "Vamos jogar 3 partidas em 6 dias nesta semana", ressaltando que o foco na fase atual não será apenas nos resultados, mas em como lidar com a pressão dos jogos e manter os jogadores em condições ao longo do próximo período.

Postecoglou abordou a situação de Cristiano Ronaldo, confirmando a presença do capitão do Al-Nassr no jogo e seu apoio à equipe, mas esclareceu que a prioridade no momento será o processo de recuperação, especialmente porque o time tem apenas dois dias antes da próxima partida, afirmando: "Cristiano está presente hoje, e ele sempre está conosco. O mais importante agora é a recuperação, principalmente porque temos apenas dois dias após este jogo, e definiremos depois a decisão sobre a participação dos jogadores de acordo com suas condições".

O técnico elogiou o elenco que possui, afirmando que o Al-Nassr tem um time forte, apesar da ausência de vários atletas importantes no confronto contra o Al-Fateh, e disse: "Como eu disse antes da partida, temos um time forte, e há jogadores importantes que não participaram hoje, mas o que me interessa é que todos os jogadores que atuaram, seja começando a partida ou entrando durante ela, apresentaram um desempenho excelente".

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Postecoglou acrescentou que o confronto contra o Al-Fateh foi um bom teste para a equipe, especialmente porque os jogos de estreia costumam ser difíceis, apontando que a diferença nas datas de incorporação dos jogadores durante a pré-temporada impediu que se alcançasse a plena condição física, mas elogiou o comprometimento de seus jogadores, e disse: "Não chegamos a 100% de condição, mas o desempenho dos jogadores e seu comprometimento foram excelentes".

Postecoglou também reservou um elogio especial a Sami Al-Naji, esclarecendo que o jogador possui grande potencial, mas sofreu com a má sorte por conta das lesões que o afastaram dos gramados por uma temporada inteira, e acrescentou: "Durante o período de preparação ele apresentou um desempenho excelente, e é natural que precise de algum tempo para atuar após a ausência de uma temporada inteira", numa referência ao fato de que a comissão técnica está lidando com ele de forma gradual.

Com isso, parece que a vitória sobre o Al-Fateh não foi mais do que o início de uma série de testes ainda mais difíceis para o Al-Nassr, que será cobrado a manter seus resultados positivos apesar da pressão do calendário, em meio à expectativa sobre a situação de Ronaldo e dos demais astros em relação à participação, e à capacidade de Postecoglou de administrar um dos períodos mais difíceis da temporada desde o seu início.