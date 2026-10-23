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Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduzido por

Postecoglou elogia a arma mágica do Al-Nassr e revela o segredo de sua força

Al-Faisaly x Al-Nassr
Al-Faisaly
Al-Nassr
Campeonato Saudita
A. Postecoglou
Arábia Saudita
Austrália

O que disse o treinador australiano?

O australiano Ange Postecoglou, treinador do Al-Nassr, elogiou as qualidades de Abdullah Al-Hamdan após a contribuição do atacante saudita na vitória do clube sobre o Al-Faisaly por 3 a 1, pela décima primeira rodada da Liga Roshn Saudita de Profissionais.

Postecoglou afirmou que Al-Hamdan possui capacidades diferenciadas que o tornam um elemento influente nos planos da equipe, mesmo quando não recebe muito tempo em campo, destacando que o jogador entrega tudo o que tem para ajudar o Al-Nassr a alcançar seus objetivos.

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O treinador do Al-Nassr disse durante a coletiva de imprensa após a partida: "Abdullah Al-Hamdan é um jogador excelente, um jogador que te dá tudo mesmo que jogue 10 minutos, e é um jogador influente", em um elogio que reflete sua confiança nas qualidades do atacante saudita e sua importância em suas escolhas táticas.

Al-Hamdan havia aberto o placar para o Al-Nassr diante do Al-Faisaly aos quatro minutos, depois de ter a oportunidade de começar como titular, dando ao seu time uma vantagem antecipada e pavimentando o caminho para a conquista dos três pontos, antes de Cristiano Ronaldo marcar o segundo gol e Ângelo Gabriel definir o confronto com o terceiro gol.

Postecoglou falou sobre a importância da vitória, afirmando que seu time tinha consciência da dificuldade do confronto e do estádio, mas saiu com o resultado que buscava, dizendo: "O mais importante é vencer e sair com os três pontos hoje, sabemos muito bem a dificuldade do estádio, e estou muito feliz com a vitória".

Essa vitória dá ao Al-Nassr um novo impulso na disputa pela liderança da Liga Roshn, enquanto o elogio de Postecoglou a Al-Hamdan representa uma mensagem clara sobre o valor do jogador no sistema da equipe e sua capacidade de fazer a diferença, seja começando a partida como titular ou entrando do banco de reservas.


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