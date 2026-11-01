Uma reportagem jornalística revelou, neste domingo, a tendência do australiano Ange Postecoglou, técnico do Al-Nassr da Arábia Saudita, de realizar duas mudanças na escalação da equipe para a partida contra o Pakhtakor do Uzbequistão.

O Al-Nassr visita o Pakhtakor do Uzbequistão, amanhã, segunda-feira, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

Segundo uma fonte exclusiva do jornal "Arriyadiyah" da Arábia Saudita, espera-se que Abdulelah Al-Amri jogue ao lado do espanhol Íñigo Martínez no centro da defesa, após sua ausência da escalação titular na última partida contra o Al-Khaleej, que sua equipe venceu por 5 a 3, na quinta-feira, pela 12ª rodada da Liga Roshn Saudita.

O técnico australiano havia optado pelo francês Mohamed Simakan ao lado de Martínez no duelo contra o Al-Khaleej, enquanto Al-Amri permaneceu no banco de reservas.

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Em contrapartida, o Al-Nassr recupera os serviços do português Sami Costa, após o fim de sua suspensão por acúmulo de cartões amarelos, já que ele ficou de fora do confronto contra o Al-Khaleej depois de receber uma advertência diante do Al-Faisaly na 11ª rodada.

Vale lembrar que Postecoglou decidiu poupar Cristiano Ronaldo, o francês Kingsley Coman e o zagueiro Mohamed Simakan, diante da sequência de partidas e viagens, e pela vontade da comissão técnica de aliviar a carga física do trio antes dos compromissos vindouros.

O técnico do Al-Nassr deseja conquistar uma vitória que melhore a situação da equipe no grupo do Oeste, já que ocupa a nona colocação com 3 pontos, provenientes de uma vitória e uma derrota, restando-lhe ainda uma partida adiada contra o Al-Wasl dos Emirados Árabes Unidos.