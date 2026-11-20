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O australiano Ange Postecoglou, técnico do Al-Nassr, considerou o calor um dos principais motivos da derrota no clássico contra o rival tradicional Al-Ahli e garantiu que sua equipe merecia ter vencido a partida.

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O Al-Ahli venceu o Al-Nassr por 3 a 1 na noite de sexta-feira, no Estádio Al-Inma, em Jeddah, em partida adiada da nona rodada da Roshn Saudi League.

Em entrevista coletiva após o jogo, Postecoglou declarou, em falas reproduzidas pelo jornal saudita "Al-Riyadiah": "É frustrante perder um jogo que você começou bem. Nós entramos bem na partida e perdemos, e é isso que frustra".

E acrescentou: "Não existe jogo fácil. Nosso desempenho foi excelente diante de uma equipe muito boa, e, pelo que apresentamos, merecíamos a vitória".

Sobre o motivo da derrota, afirmou: "Estava calor, e isso é normal. Jogamos fora de casa, e foi isso que nos levou a recuar. Quando você joga fora de casa e cria essas chances, é algo positivo. Amanhã vamos descansar, seguir trabalhando e depois voltar".

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O treinador prosseguiu: "Nossos jogadores jovens são bons, e ainda temos muitos jogos e competições pela frente para disputar. O sucesso virá se mantivermos o mesmo desempenho do primeiro tempo".

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Por outro lado, Postecoglou comentou a ausência repentina do astro senegalês Sadio Mané na partida , depois de o jogador ter viajado com a equipe para Jeddah.

Sobre o assunto, o técnico australiano disse: "Em relação a Sadio Mané, não há nada mais importante do que o que ele está vivendo. Ele tem um filho e merece a folga. No lado pessoal, é uma das melhores pessoas".

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O jornal saudita "Al-Riyadiah" já havia informado que questões familiares obrigaram Sadio Mané a desfalcar a equipe na partida.

Segundo a publicação, o astro senegalês teve seu segundo filho na manhã de sexta-feira, horas antes do início do clássico, o que levou a comissão técnica do Al-Nassr a liberá-lo da concentração e da partida.

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Postecoglou teve de mudar o esquema habitual da equipe nos jogos anteriores, escalando o atacante saudita Abdullah Al-Hamdan ao lado do astro português Cristiano Ronaldo no ataque.

Ao lado da dupla atuou o também astro português João Félix, que chegou a Jeddah ontem, quinta-feira, após defender sua seleção nos jogos contra Dinamarca e País de Gales pela Liga das Nações da UEFA 2027.

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Em contrapartida, Postecoglou optou por deixar o ponta francês Kingsley Coman no banco de reservas, colocando-o em campo apenas no segundo tempo, sem conseguir mudar o rumo da partida.

Sadio Mané disputou 15 partidas pelo Al-Nassr em todas as competições desde o início da atual temporada, com 3 gols marcados e 8 assistências.

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Com a vitória, o Al-Ahli chegou a 24 pontos e ocupa a quarta posição na tabela do Campeonato Saudita, 4 pontos atrás do Al-Nassr, que estacionou nos 28 pontos, na terceira colocação.