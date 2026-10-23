Postecoglou abre mão da aposta em Jesus na escalação do Al-Nassr diante do Al-Faisaly!

O australiano Ange Postecoglou, treinador do Al-Nassr, surpreendeu a torcida com uma mudança marcante na escalação de sua equipe para o duelo contra o Al-Faisaly, após decidir deixar o brasileiro Angelo Gabriel fora do time titular, preferindo apostar no atacante saudita Abdullah Al-Hamdan, em um movimento que reflete uma orientação tática diferente da abordagem associada ao período do ex-técnico Jorge Jesus.
O Al-Nassr entra em campo pela décima primeira rodada da liga saudita Roshan de profissionais, com o objetivo de somar os três pontos e seguir pressionando os times da ponta. A equipe ocupa a terceira posição na tabela de classificação, em meio a uma forte disputa pela liderança, o que faz de qualquer mudança no time titular alvo da atenção dos torcedores.
Postecoglou decidiu abrir mão de Angelo na escalação titular, depois que o jogador brasileiro havia sido uma das opções nas quais a equipe se apoiou no período recente, para dar a Abdullah Al-Hamdan a chance de atuar desde o início ao lado do português Cristiano Ronaldo no setor ofensivo, redesenhando os contornos do sistema de ataque do clube.
O treinador australiano aposta no esquema 4-4-2, com Sami Al-Costa (Samu Costa) e Abdullah Al-Khaibari assumindo funções no meio-campo, ao lado de João Félix e Sadio Mané, enquanto Al-Hamdan e Ronaldo comandam o ataque. Essa mudança dá ao Al-Nassr uma opção ofensiva direta, com a presença de um atacante saudita ao lado de seu capitão português, em vez de depender de Angelo na composição anterior.
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A escalação do Al-Nassr ficou assim: Bento no gol, e à sua frente Nawaf Boushal, Íñigo Martínez, Abdulelah Al-Amri e Awad Aman na defesa, enquanto o meio-campo é formado por Samu Costa, Abdullah Al-Khaibari, João Félix e Sadio Mané, com a dupla de ataque comandada por Abdullah Al-Hamdan e Cristiano Ronaldo.
A exclusão de Angelo levanta questionamentos sobre o papel que aguarda o jogador brasileiro nos planos de Postecoglou, especialmente depois que seu nome foi associado às opções ofensivas nas quais o Al-Nassr se apoiou no período recente. Mas sua saída do time titular em uma partida não significa necessariamente o fim da confiança nele, podendo ser parte de ajustes técnicos impostos pelo estilo do adversário e pela natureza do confronto.
Entre abrir mão de Angelo e dar a Al-Hamdan uma chance como titular, a torcida do Al-Nassr aguarda para ver o quanto a aposta de Postecoglou diante do Al-Faisaly será bem-sucedida, e se a transição para uma dupla de ataque declarada dará à equipe a eficácia necessária para decidir a partida, ou se a mudança precisará de tempo até que seus efeitos apareçam dentro de campo.
Escalação do Al-Nassr
Goleiro: Bento.
Defesa: Nawaf Boushal - Íñigo Martínez - Abdulelah Al-Amri - Awad Aman.
Meio-campo: Costa - Al-Khaibari - João Félix - Sadio Mané.
Ataque: Al-Hamdan - Ronaldo.