Post de Pedro assusta torcida, mas Flamengo esclarece mistério e lança o 'Manto da Nação'

Pedro assustou a torcida do Flamengo na manhã desta terça-feira (14). O atacante publicou nas redes sociais que, "em breve", vestiria uma nova camisa, e o que veio a seguir foi uma enxurrada de especulações sobre uma possível saída do clube na próxima janela de transferências.

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O mistério, no entanto, durou pouco. O Flamengo entrou em campo para esclarecer: a mensagem fazia parte do lançamento do "Manto da Nação", projeto inédito que permitirá aos torcedores criarem, escolherem e vestirem um uniforme oficial desenhado pela própria Nação Rubro-Negra.

"Nação, em breve vou vestir a nova camisa da maior torcida do mundo, e ela pode ser criada por você. Desenhe o primeiro Manto da Nação e fique marcado na história do Flamengo", disse o próprio Pedro, convocando os rubro-negros para participar.

Pela primeira vez, o clube da Gávea abrirá espaço para que torcedores de todo o mundo participem da criação de um uniforme oficial. As inscrições começaram nesta terça e ficam abertas até 9 de agosto, pelo site mantodanacao.flamengo.com.br. Qualquer rubro-negro maior de 18 anos pode enviar uma proposta autoral em PDF de até 20 MB, acompanhada da explicação do conceito que a inspirou.

A iniciativa será dividida em três etapas: os torcedores enviam seus desenhos; uma comissão seleciona as dez melhores propostas; e a torcida vota no modelo vencedor, que será produzido em edição limitada e sob demanda, disponível para compra por apenas uma semana. O autor do Manto da Nação vencedor receberá R$ 10 mil e uma camisa com seu próprio desenho. Os outros nove finalistas também serão presenteados com uma unidade da edição ganhadora.

"O Flamengo sempre está pensando em como fazer sua torcida participar ativamente de suas ações. É um projeto que une paixão, criatividade e pertencimento, tudo isso para o Manto carregar a história que a própria Nação vai construir", disse Ricardo Hinrichsen, diretor de Marketing do clube.

O Flamengo também deixou claro o espírito da campanha: cada proposta deve ir além da estética e contar uma história, traduzindo de forma criativa a identidade rubro-negra. Um momento marcante, um personagem, uma tradição ou a força da arquibancada podem servir de inspiração.

O pioneiro nesse tipo de iniciativa no Brasil foi o Atlético-MG, que lançou o "Manto da Massa" em 2020. O clube mineiro já produziu cinco edições em parceria com sua fornecedora de material esportivo, com lucro estimado em mais de R$ 20 milhões ao longo dos anos.

O resultado do Manto da Nação será divulgado em 1º de setembro, quando também começa o período exclusivo de vendas. A fabricação inicia em 9 de setembro, com entregas previstas a partir de dezembro.

Cronograma completo:

Envio de desenhos: 14 de julho a 9 de agosto;

Seleção das dez melhores: 10 a 16 de agosto;

Votação da torcida: 17 a 30 de agosto;

Resultado: 1º de setembro;

Vendas exclusivas: 1º a 8 de setembro;

Fabricação: a partir de 9 de setembro;

Entrega: a partir de dezembro.