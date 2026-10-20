O confronto entre Paris Saint-Germain e Barcelona pela Liga dos Campeões pode reservar um momento curioso que vai além dos limites da disputa dentro das quatro linhas, depois que uma das estrelas do clube francês prometeu executar a famosa comemoração de Cristiano Ronaldo ao marcar seu próximo gol, em uma cena que pode ganhar carga extra caso aconteça diante da torcida da equipe catalã.

Com a aproximação do aguardado confronto no estádio Parque dos Príncipes, as atenções se voltam para a possibilidade de a famosa comemoração "SIUUU" aparecer nas redes do Barcelona, rival histórico do Real Madrid, clube ao qual a lenda do astro português esteve ligada por longos anos.

De onde veio a promessa?

A história remonta a uma transmissão ao vivo, no dia 11 de outubro deste ano, que reuniu o ponta georgiano Khvicha Kvaratskhelia ao famoso criador de conteúdo americano "IShowSpeed", conhecido por sua grande paixão por Cristiano Ronaldo.

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Durante o encontro, Speed pediu ao astro do Paris Saint-Germain que imitasse a famosa comemoração de Ronaldo quando marcasse seu próximo gol, e o jogador aceitou a promessa, tornando sua aguardada forma de comemorar motivo de interesse entre os seguidores das duas estrelas.

Kvaratskhelia cumprirá sua promessa diante do Barcelona?

O ponta do Paris Saint-Germain não conseguiu marcar nos dois jogos de sua equipe contra Manchester City e Strasbourg, fazendo do confronto com o Barcelona uma nova oportunidade para cumprir sua promessa.

E caso balance as redes, poderemos ver a famosa comemoração "SIUUU", que Ronaldo costumava executar diante das torcidas dos estádios europeus, mas desta vez pode acontecer diante de um adversário cujo aparecimento com essa comemoração carrega significados especiais.









A comemoração de Ronaldo: uma possível mensagem à torcida do Barcelona

A ideia ganha interesse adicional por conta da longa história de rivalidade entre Ronaldo e o Real Madrid, de um lado, e o Barcelona, de outro, já que os anos do astro português no clube merengue foram marcados por confrontos excepcionais contra a equipe catalã.

Dessa forma, executar a comemoração diante do Barcelona pode provocar grande repercussão entre os torcedores, especialmente porque Ronaldo é um dos maiores símbolos do Real Madrid na era moderna.

Ainda assim, não há nada que confirme que Kvaratskhelia pretenda provocar a torcida do Barcelona, já que a questão está ligada a uma promessa feita ao criador de conteúdo americano, e não a uma declaração anunciada sobre o desejo de enviar uma mensagem à equipe catalã.

Será que o astro do Paris Saint-Germain vai marcar diante do Barcelona e comemorar ao estilo da lenda do Real Madrid, ou a execução da promessa ficará para outra partida?







