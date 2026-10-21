O confronto entre Paris Saint-Germain e Lyon, marcado para a noite de domingo pela oitava rodada do Campeonato Francês, está ameaçado de adiamento por decisão da diretoria de polícia de Paris, em razão das pressões de segurança que a capital francesa vem enfrentando, em um desdobramento que pode bagunçar o calendário de jogos do time parisiense e afetar a presença de suas estrelas na cerimônia da Bola de Ouro de 2026.

A partida estava marcada para ser realizada no estádio Parc des Princes na noite de domingo, mas, segundo o que foi divulgado pelo site "RMC Sport", as autoridades estudam a possibilidade de alterar a data em meio aos preparativos de segurança intensos para um fim de semana que deve registrar novas manifestações em Paris.

Esses desdobramentos acontecem ao mesmo tempo em que o Stade de France recebe uma partida pela temporada regular da liga de futebol americano (NFL), um evento que, por sua vez, exige a mobilização de um grande número de forças de segurança para garantir sua proteção.

Esses compromissos simultâneos impõem pressões adicionais aos órgãos de segurança, especialmente após os episódios de violência e saques que Paris registrou no último sábado, à margem de protestos contra o aumento do custo de vida.

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O dilema da cerimônia da Bola de Ouro

As consequências do possível adiamento do confronto não param na mudança de data de um jogo do campeonato, mas se estendem à possibilidade de choque com a cerimônia da Bola de Ouro de 2026, marcada para segunda-feira na capital britânica, Londres.

Esse cenário traz de volta à memória o que aconteceu no ano passado, quando o adiamento por 24 horas do clássico francês entre Olympique de Marselha e Paris Saint-Germain fez a data coincidir com a cerimônia da Bola de Ouro, o que impediu uma série de jogadores do time parisiense de comparecer à premiação de Ousmane Dembélé com o troféu.

Caso o confronto com o Lyon seja adiado para segunda-feira, os jogadores do Paris Saint-Germain podem se ver diante de um novo conflito entre os compromissos esportivos e a presença na aguardada cerimônia.

A delegação do Paris rumo a Londres deve incluir Ousmane Dembélé, Marquinhos e Nuno Mendes, apesar de o trio sofrer de lesões que o impedirão, de qualquer forma, de participar do confronto com o Lyon.

Já quanto aos demais jogadores com possibilidade de comparecer à cerimônia, sua situação dependerá da data definitiva da partida, já que os compromissos esportivos podem inviabilizar a viagem a Londres caso se decida disputar o jogo ao mesmo tempo que o evento.

Outros adiamentos no Campeonato Francês por conta das condições de segurança

O confronto entre Paris Saint-Germain e Lyon não foi o único afetado pelas circunstâncias atuais, já que a oitava rodada registrou outras alterações no calendário da competição.

A liga do Campeonato Francês decidiu transferir o jogo entre Toulouse e Troyes de sua data original, sábado, para domingo. Também anunciou o adiamento do confronto entre Montpellier e Estrela Vermelha, pela segunda divisão francesa, para segunda-feira.

O confronto entre Paris e Lyon ganha importância adicional diante da situação das duas equipes na tabela de classificação, já que o Lyon lidera a competição com 14 pontos, à frente do Paris Saint-Germain apenas pelo saldo de gols.

Antes do possível confronto com o time parisiense, o Lyon disputa uma partida europeia contra o alemão Hoffenheim, amanhã, quinta-feira, pela fase de liga da Liga Europa, o que aumenta a sensibilidade de qualquer nova mudança em seu calendário de jogos.

Entre as considerações de segurança, a pressão do calendário europeu e a proximidade da cerimônia da Bola de Ouro, o destino do duelo entre Paris e Lyon permanece dependente da decisão das autoridades francesas, em meio à expectativa de saber se o Saint-Germain será obrigado a rever seus planos em um dos períodos mais congestionados da temporada.