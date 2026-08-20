O holandês Marino Pusić, treinador do Al Ahli, entrou em um bate-boca com os jornalistas por causa das perguntas sobre a contratação do ucraniano Artem Bondarenko, meio-campista do Shakhtar Donetsk.

Reportagens da imprensa haviam revelado que o Al Ahli está próximo de contratar Bondarenko durante a atual janela de transferências de verão, vindo do clube ucraniano, por 6 milhões de euros.

Essa negociação provocou uma ampla revolta entre os torcedores do Al Ahli, que desejavam a contratação de um jogador mais forte, especialmente após a saída do meio-campista marfinense Franck Kessié ao fim da temporada passada.

Pusić foi questionado sobre a negociação durante a coletiva de imprensa da partida de sua equipe contra o Abha, no próximo sábado, no estádio Al Inma, em Jidá, pela segunda rodada do Campeonato Saudita (Roshn Saudi League).

O treinador holandês afirmou, em declarações reproduzidas pelo jornalista saudita Walid Saeed em sua conta na rede "X": "Estamos aqui para falar sobre a partida, e não há nada oficial sobre o jogador até o momento".

Sobre a revolta dos torcedores, respondeu: "Os torcedores têm o direito de expressar sua indignação, mas, na verdade, não sei qual é a origem dessa indignação da torcida. Sei que estou em um grande clube, que tem pressões para conquistar títulos".

Pusić tentou amenizar essa indignação questionando os jornalistas sobre qual havia sido a posição deles quando o Al Ahli contratou o meio-campista francês Valentin Atangana durante a última janela de transferências de verão.

Os jornalistas responderam ao treinador holandês que ficaram felizes quando a contratação foi anunciada, ao que ele retrucou: "Não acredito nisso".

Por outro lado, Pusić abordou a diferença entre ele e o alemão Matthias Jaissle, atual treinador do Newcastle United, que comandou o Al Ahli ao longo dos últimos três anos.

E concluiu: "A diferença entre mim e o treinador anterior é que o treinador anterior prefere jogar de forma direta, mas eu gosto de manter a posse de bola e trazer diversão para os torcedores".

Vale lembrar que o Al Ahli iniciou a temporada com uma vitória bastante difícil sobre o Al Diriyah por 1 a 0, na primeira rodada do Campeonato Saudita, antes de superar o Al Anwar nas oitavas de final (fase de 32) da Copa do Custódio das Duas Sagradas Mesquitas.

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