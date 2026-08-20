Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1062043450.jpgUkrinform
Ahmed Mansy

Traduzido por

Posiljić entra em bate-boca com jornalistas e revela a diferença entre ele e Jaissle

M. Pusic
A. Bondarenko
Al-Ahli x Abha
Al-Ahli
Abha
Campeonato Saudita
M. Jaissle
Países Baixos
Ucrânia
Arábia Saudita
Alemanha

O treinador holandês incendiou a coletiva de imprensa da partida contra o Abha

O holandês Marino Pusić, treinador do Al Ahli, entrou em um bate-boca com os jornalistas por causa das perguntas sobre a contratação do ucraniano Artem Bondarenko, meio-campista do Shakhtar Donetsk.

Reportagens da imprensa haviam revelado que o Al Ahli está próximo de contratar Bondarenko durante a atual janela de transferências de verão, vindo do clube ucraniano, por 6 milhões de euros.

Essa negociação provocou uma ampla revolta entre os torcedores do Al Ahli, que desejavam a contratação de um jogador mais forte, especialmente após a saída do meio-campista marfinense Franck Kessié ao fim da temporada passada.

Pusić foi questionado sobre a negociação durante a coletiva de imprensa da partida de sua equipe contra o Abha, no próximo sábado, no estádio Al Inma, em Jidá, pela segunda rodada do Campeonato Saudita (Roshn Saudi League).

Ingressos para os jogos do Campeonato Saudita (Roshn Saudi League)Compre seu ingresso agora!

Campeonato Saudita
Al-Ahli crest
Al-Ahli
AHL
Abha crest
Abha
ABH

O treinador holandês afirmou, em declarações reproduzidas pelo jornalista saudita Walid Saeed em sua conta na rede "X": "Estamos aqui para falar sobre a partida, e não há nada oficial sobre o jogador até o momento".

Sobre a revolta dos torcedores, respondeu: "Os torcedores têm o direito de expressar sua indignação, mas, na verdade, não sei qual é a origem dessa indignação da torcida. Sei que estou em um grande clube, que tem pressões para conquistar títulos".

Pusić tentou amenizar essa indignação questionando os jornalistas sobre qual havia sido a posição deles quando o Al Ahli contratou o meio-campista francês Valentin Atangana durante a última janela de transferências de verão.

Os jornalistas responderam ao treinador holandês que ficaram felizes quando a contratação foi anunciada, ao que ele retrucou: "Não acredito nisso".

Por outro lado, Pusić abordou a diferença entre ele e o alemão Matthias Jaissle, atual treinador do Newcastle United, que comandou o Al Ahli ao longo dos últimos três anos.

E concluiu: "A diferença entre mim e o treinador anterior é que o treinador anterior prefere jogar de forma direta, mas eu gosto de manter a posse de bola e trazer diversão para os torcedores".

Vale lembrar que o Al Ahli iniciou a temporada com uma vitória bastante difícil sobre o Al Diriyah por 1 a 0, na primeira rodada do Campeonato Saudita, antes de superar o Al Anwar nas oitavas de final (fase de 32) da Copa do Custódio das Duas Sagradas Mesquitas.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google