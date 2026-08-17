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Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Posição surpreendente do Manchester United em relação a Bruno

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A torcida de Old Trafford deu seu recado

O Manchester United definiu sua posição diante das ofertas dos grandes clubes europeus que desejam contratar um de seus astros, no momento em que se aproxima a data de fechamento da janela de transferências.

Fontes de alto escalão em Old Trafford confirmaram à "BBC" que o clube não pretende aceitar qualquer oferta pela contratação do capitão da equipe, Bruno Fernandes, antes do prazo final das transferências no próximo mês. A surpresa é que sua postura vai além da simples recusa das ofertas, já que passou a considerar o jogador "não disponível para venda a nenhum preço".

A emissora britânica havia tomado conhecimento, na semana passada, de que o turco Galatasaray, ao lado dos italianos Juventus e Milan, estudavam a possibilidade de testar a posição do Manchester United em relação ao seu capitão.

As informações indicam que o clube turco pretendia apresentar uma oferta cujo valor final chegaria a 50 milhões de euros (42,7 milhões de libras esterlinas). No entanto, fontes do clube inglês avaliam que o Galatasaray perderá seu tempo caso tente avançar com uma proposta, diante da insistência do United em manter Fernandes.

A postura do clube desta vez difere da do último verão, quando concedeu ao jogador a liberdade de tomar a decisão sobre a oferta gigantesca apresentada pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita.

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Fernandes havia admitido posteriormente que se sentiu "magoado" com a postura de seu clube na ocasião. Até o momento, o United não recebeu nenhuma oferta oficial pelo jogador de 31 anos, mas reafirma, ao mesmo tempo, que Fernandes não está à venda a nenhum preço.

Resta uma temporada no contrato do capitão da seleção de Portugal, com a existência de uma cláusula que permite a prorrogação por mais uma temporada, enquanto as informações apontam que o jogador prefere permanecer.

A validade da cláusula de rescisão de 57 milhões de libras esterlinas no contrato de Fernandes expirou, sem que clube e jogador tenham, até agora, chegado a um acordo sobre um novo contrato.

O Manchester United tem uma posição forte em qualquer eventual negociação, mas a reação da torcida em relação a Fernandes durante o amistoso contra o Leeds, em Dublin, na semana passada, reflete a dimensão da pressão que o clube poderá enfrentar caso pareça não estar fazendo todo o possível para manter seu capitão.

Fernandes marcou um recorde na Premier League com 21 assistências na última temporada, e é o principal candidato a vencer o prêmio de melhor jogador da Premier League da temporada 2025-2026, em Manchester, na próxima semana.

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