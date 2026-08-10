Uma reportagem da imprensa afirmou nesta segunda-feira que Hakim Ziyech definiu sua posição sobre a permanência no Wydad Athletic, do Marrocos.

O site marroquino "Le360" afirmou que a torcida do Wydad Athletic vive um clima de raiva e insatisfação por causa da maneira como vem sendo conduzido o caso do internacional marroquino Hakim Ziyech, diante da persistência da incerteza que cerca seu futuro com a equipe, apesar de o próprio jogador não pensar em deixar o clube durante a atual janela de transferências de verão.

Ziyech define seu futuro

Segundo fontes próximas ao Wydad, Ziyech está determinado a dar continuidade à sua experiência no clube e entende que a solução não está em buscar um novo time, mas sim em respeitar o contrato que o vincula ao clube vermelho, especialmente depois de o jogador ter se tornado, desde sua chegada a Casablanca, um dos elementos mais comprometidos e disciplinados da equipe.

As mesmas fontes ressaltaram que Ziyech, desde que se juntou ao Wydad, fez questão de cumprir integralmente com seus deveres profissionais, comparecendo com regularidade aos treinos com antecedência, além de ter demonstrado grande envolvimento na vida do grupo, o que lhe garantiu a estima de vários de seus companheiros dentro do clube vermelho.

A raiva da torcida do Wydad se intensificou nas últimas horas, depois que circularam informações dando conta da existência de pressões sobre o jogador desde a chegada da nova diretoria presidida por Ibrahim El Asri, num momento em que se esperava que Ziyech se tornasse um dos principais pilares do novo projeto esportivo do clube.

As informações divulgadas pelas mesmas fontes indicam que a maneira como o caso vem sendo administrado no último período fez com que as coisas caminhassem numa direção que poderia levar Ziyech a tomar por conta própria a decisão de sair; no entanto, o jogador não lidou com a situação com uma lógica de escalada e optou, até o momento, por manter flexibilidade em sua relação com os dirigentes do clube.

A posição do internacional marroquino, aliás, permaneceu clara: ele não quer sair nem exige qualquer nova regalia, apenas pede que sejam respeitadas as cláusulas do contrato que o vincula ao Wydad.

Ziyech recusa reduzir seu salário

Isso ocorre num momento em que Ziyech também rejeita a ideia de reduzir seu salário mensal, por considerar que a contrapartida financeira acordada faz parte do contrato atual, e não é objeto de renegociação enquanto jogador e clube não iniciarem negociações sobre um novo contrato.

Ziyech já havia definido sua posição anteriormente e comunicado aos dirigentes do Wydad que não pensa em deixar a equipe durante o mercado de verão, apesar das dúvidas que acompanharam seu futuro desde a eleição da nova diretoria.

No plano esportivo, não se pode ignorar a contribuição dada pelo jogador na última temporada, pois ele ajudou, apesar das lesões que o afastaram de vários jogos, a conquistar uma série de resultados positivos para o clube vermelho.

Ziyech disputou 12 partidas no campeonato, nas quais marcou 8 gols e deu duas assistências, entre eles três gols contra o Hassania Agadir e dois contra o Club Meknassi.

Ele também marcou um gol na Copa das Confederações da CAF, confirmando que sua experiência e sua capacidade de definir diante do gol seguiram sendo alguns de seus principais pontos fortes, apesar do número limitado de participações por causa dos problemas físicos.

Desde sua transferência para o Wydad em outubro de 2025, vindo do Al-Duhail, do Catar, Ziyech se impôs dentro do grupo, aproveitando uma trajetória europeia repleta de conquistas que começou na Holanda com Heerenveen e Twente, antes de atingir o auge de seu brilho com o Ajax de Amsterdã, e em seguida viver uma experiência com o Chelsea, da Inglaterra, com o qual conquistou o título da Liga dos Campeões da Europa, além das passagens por Galatasaray e Al-Duhail.

Diretoria do Wydad diante de um caso delicado

E enquanto as informações confirmam que o jogador quer permanecer no complexo Mohamed Benjelloun, a diretoria do Wydad se vê diante de um caso delicado que exige uma grande dose de sabedoria, sobretudo porque qualquer decisão que leve Ziyech a sair seria capaz de gerar ainda mais polêmica no entorno do clube.

A torcida do Wydad, por sua vez, parece não estar disposta a aceitar o cenário da saída de um jogador do porte de Hakim Ziyech, especialmente após a atuação que ele apresentou na última temporada, o que faz da maneira de administrar seu futuro um dos principais casos que testarão a capacidade da nova diretoria de gerir a próxima etapa.