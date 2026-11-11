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Posecki em apuros: lesões cercam o Al Ahli antes do clássico contra o Al Nassr

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Os preparativos do Al-Ahli para o confronto com o Al-Nassr enfrentam diversos obstáculos, diante da crise que atinge a equipe no que diz respeito às lesões, antes de uma das partidas mais importantes da Liga Roshn Saudita de Profissionais. Isso coloca a comissão técnica, comandada por Marino Pušić, diante de desafios difíceis ao longo do próximo período.

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O Al-Ahli se prepara para receber o Al-Nassr no Estádio Al-Inmaa no dia 20 de novembro deste mês, no duelo adiado da nona rodada da Liga Roshan Saudita de Profissionais.

A lista de lesionados do Al-Ahli conta com seis jogadores, com destaque para o zagueiro turco Merih Demiral, além de Zakaria Hawsawi, Saleh Abu Al-Shamat, Nayef Masoud, o armênio Eduard Spertsyan e o francês Valentin Atangana, o que aumenta a dificuldade da missão da comissão técnica em montar a escalação adequada, especialmente diante da possibilidade de alguns atletas seguirem fora até a data do confronto contra o Al-Nassr.

Segundo informou o jornal "Asharq Al-Awsat", essas ausências aumentam a pressão sobre Pusic, diante da necessidade de o Al-Ahli recuperar o equilíbrio após os últimos resultados, que não agradaram à sua torcida, o que fez com que o futuro da comissão técnica e sua capacidade de corrigir o rumo da equipe passassem a ser alvo de atenção nos bastidores do clube, com a aproximação da data do aguardado confronto.

A dificuldade da situação reside no fato de que as lesões não se limitaram a uma posição específica, mas atingiram mais de um setor dentro da equipe, o que pode impor mudanças nos cálculos técnicos do treinador e na forma como escolhe a escalação titular, sobretudo porque o confronto contra o Al-Nassr exige o máximo de prontidão física e técnica para fazer frente ao adversário.

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A comissão técnica aguarda definir a situação dos lesionados por meio dos laudos médicos esperados nos próximos dias, que determinarão a capacidade de cada jogador de retornar aos treinos coletivos antes da partida, ao mesmo tempo em que o departamento médico trabalha para acelerar o processo de recuperação e deixar à disposição o maior número possível de atletas, evitando precipitação no retorno de qualquer jogador antes de sua plena recuperação.

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Paralelamente ao enfrentamento da crise de ausências, o atual período de paralisação representa uma oportunidade importante para Pusic trabalhar na correção dos erros surgidos nos últimos jogos e no aprimoramento do entrosamento entre os jogadores, além de preparar as alternativas adequadas, prevendo-se que alguns lesionados não cheguem a tempo para o clássico.

A torcida do Al-Ahli vive um clima de expectativa para saber o tamanho das ausências que a equipe terá diante do Al-Nassr, diante da importância da partida para as ambições do time na atual temporada e do desejo dos jogadores de recuperar a confiança da torcida com a conquista de um resultado positivo.

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Os próximos dias seguem decisivos na definição do formato do Al-Ahli antes do clássico: o departamento médico conseguirá recuperar alguns atletas influentes e dar a Pusic opções adicionais, ou o treinador será obrigado a disputar o confronto com uma escalação diferente diante da continuidade da crise de lesões?

O Al-Ahli ocupa a sexta posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita, com 21 pontos, enquanto o Al-Nassr figura na terceira colocação, com 28 pontos.