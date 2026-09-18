Posecki e Demiral: estamos prontos para o ouro e não tememos a pressão do Sundowns!

O Al-Ahli saudita entra no aguardado confronto diante do Sundowns em meio a um clima de concentração, depois que Marino Pušić, treinador da equipe, e Merih Demiral, seu zagueiro turco, afirmaram que o Al-Ahli tem consciência do tamanho da missão que o espera, mas, ao mesmo tempo, possui experiência e preparo suficientes para disputar uma de suas partidas mais importantes.

O Al-Ahli, campeão da Ásia, enfrenta o Sundowns, campeão da África, amanhã, sábado, em um duelo que reúne duas equipes que conhecem bem o valor dos grandes jogos, o que obriga os jogadores do Al-Ahli a encarar a partida com uma concentração diferente, sobretudo por o jogo ser realizado no campo da equipe sul-africana e diante de sua torcida.

Pušić eleva o nível do desafio

Marino Pušić não ignorou a força do adversário; pelo contrário, começou sua fala reforçando a dificuldade do confronto, mas fez questão, ao mesmo tempo, de enviar uma mensagem de confiança aos seus jogadores, destacando que o Al-Ahli entra na partida pronto para enfrentar o campeão do continente africano.

O treinador do Al-Ahli afirmou em declarações aos meios de comunicação: "Enfrentamos um adversário muito forte, e todos sabem disso. Temos todo o respeito por eles, pois são campeões da África, e nós somos campeões da Ásia, e por isso também estamos prontos para esta partida".

A fala de Pušić reflete um equilíbrio na forma de lidar com o confronto, pois o Al-Ahli sabe que o Sundowns conta com elementos fortes e grande experiência, mas não quer que o respeito ao adversário se transforme em recuo ou medo, especialmente porque a equipe saudita entra na partida na condição de campeã da Ásia e deseja provar sua capacidade de competir diante dos campeões continentais.

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O treinador também considera que a natureza da partida dá ao Al-Ahli uma oportunidade excepcional de criar um momento diferente, principalmente com a presença da torcida da equipe por trás dele, apesar de o jogo ser disputado em outro país, algo que ele considerou um fator positivo antes do apito inicial.

Pušić disse: "É sempre maravilhoso saber que a sua torcida virá a um estádio não familiar e em outro país para apoiá-lo. Isso é algo maravilhoso. E, como eu disse, as finais são sempre especiais, têm sua atmosfera e dinâmica diferentes, e certamente representam para nós uma grande oportunidade de conquistar algo especial".

Demiral evoca a experiência dos grandes compromissos

Por sua vez, Merih Demiral tratou do confronto por um ângulo diferente, afirmando que a experiência dos jogadores do Al-Ahli nos grandes jogos pode ajudar a equipe a superar as condições difíceis que a aguardam diante do Sundowns.

O zagueiro turco disse: "Sabemos que será uma partida difícil, mas temos muitos jogadores com experiência. Ao longo dos últimos anos disputamos muitas finais diante de equipes muito fortes, e por isso temos consciência de que o jogo de amanhã será difícil, mas estamos preparados para ele".

Demiral não considera que jogar diante da torcida do Sundowns seja um fator excepcional para o Al-Ahli, especialmente porque os jogadores da equipe estão acostumados a disputar partidas sob grande pressão da torcida, o que lhes dá experiência para lidar com o barulho esperado nas arquibancadas.

E acrescentou: "Não acho que isso vá nos afetar, pois estamos acostumados a jogar diante da nossa torcida, que faz muito barulho e pressão nas arquibancadas, e portanto estamos habituados a esse tipo de ambiente".

As declarações de Pušić e Demiral revelam a prontidão do Al-Ahli para lidar com a partida sob mais de um aspecto: o treinador foca no respeito à força do Sundowns, mantendo a confiança em sua equipe, enquanto o zagueiro turco aposta na experiência que os jogadores adquiriram nos grandes confrontos e em sua capacidade de lidar com a pressão.