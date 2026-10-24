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Al Ahli v Al Khaleej - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Posecki concede a um novo jogador a oportunidade da primeira convocação pelo Al-Ahly

M. Pusic
A. Kinteh
Al-Ahli x Al-Gharafa
Al-Ahli
Al-Gharafa
Liga dos Campeões da Ásia
Países Baixos
Gâmbia
Arábia Saudita
Catar

"Al-Raqi" se prepara para um confronto forte

O holandês Marino Pusic, treinador do Al-Ahli, da Arábia Saudita, decidiu conceder a estreia a um novo jogador no confronto com o Al-Gharafa, do Catar, pela Liga dos Campeões da Ásia da Elite.

O Al-Ahli recebe o Al-Gharafa, depois de amanhã, segunda-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá, pela terceira rodada da fase de liga do torneio asiático.

O jornal saudita Arriyadiyah afirmou que a lista do Al-Ahli para a partida contará com a presença do zagueiro gambiano Abubakar Sidi Kinteh pela primeira vez na temporada atual.

Kinteh transferiu-se para o Al-Ahli durante a última janela de transferências de verão, vindo do Tromsø, da Noruega, com um contrato de 5 anos, mas desde então não entrou na lista de nenhuma partida.

Desde sua chegada, o zagueiro gambiano sofreu uma lesão com ruptura no músculo anterior durante a pré-temporada da equipe no exterior, antes do início da temporada, o que fez com que ficasse de fora dos planos do treinador holandês.

O jogador de 19 anos ficou apto para estar à disposição do Al-Ahli no próximo período, após se recuperar da lesão que sofreu.

A presença de Kinteh será um grande reforço para o Al-Ahli no setor defensivo, especialmente diante das ausências com que a equipe convive de tempos em tempos, cuja última vítima foi o zagueiro turco Merih Demiral.

O Al-Ahli disputa a partida contra o Al-Gharafa ocupando a quinta posição do grupo do Oeste no torneio asiático, com 4 pontos, conquistados em uma vitória e um empate, a dois pontos de distância de 4 equipes que dividem a liderança.

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