Portugal homenageia Cristiano Ronaldo: todos com a camisa 7

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Portugal se prepara para voltar a campo após a despedida de Cristiano Ronaldo da seleção, mas o fará com o histórico número 7 do jogador em destaque. Para a partida contra a Dinamarca, em Braga, válida pela quinta rodada da Nations League, todos os jogadores portugueses entrarão em campo com a camisa 7, símbolo da longa trajetória de CR7 pela seleção portuguesa.

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A homenagem foi acertada em uma reunião realizada na quinta-feira, da qual participaram o presidente da Federação, Pedro Proença, o técnico da seleção Jorge Jesus e os três capitães da equipe: Bernardo Silva, Rúben Dias e Bruno Fernandes. A decisão foi tomada em conjunto para celebrar a contribuição de um dos maiores nomes da história do futebol de Portugal, que vestiu a camisa da seleção portuguesa pela primeira vez em agosto de 2003.

A homenagem não ficará restrita à entrada em campo. Com o aval da Uefa, a Federação também organizou um momento de celebração no sétimo minuto da partida. Na ocasião, os torcedores presentes no Estádio Municipal de Braga poderão aplaudir o ex-capitão, como já aconteceu nos últimos dias em Lisboa.

Durante a partida entre Sporting e Moreirense, o público do Estádio José Alvalade dedicou cantos a Ronaldo, entre eles o célebre "Siu", além de exibir faixas em sua homenagem. Os telões do estádio também homenagearam o jogador, exibindo a camisa 28, usada pelo português em sua primeira temporada no time principal do Sporting.