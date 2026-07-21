Antonela Roccuzzo dirigiu palavras emocionantes ao seu marido Lionel Messi após a derrota na final da Copa do Mundo diante da Espanha (0-1 após prolongamento).

Antonela escreveu na sua conta do Instagram: "Obrigada por nos mostrares todos os dias que o verdadeiro sucesso assenta no trabalho árduo, no sacrifício e na perseverança, e que nunca devemos esquecer quem realmente somos".

E acrescentou: "Serás sempre o melhor, Leo Messi. Não apenas pelo teu talento, mas porque permaneceste sempre fiel a ti próprio. Porque – aconteça o que acontecer – nunca desistes; lutas sempre até ao fim e dás o teu melhor até ao último instante".

Antonela reafirmou o seu orgulho nele, dizendo: "Essa força, esse espírito, e a tua capacidade constante de te reergueres após cada derrota, fazem de ti uma pessoa única. És o melhor exemplo para os nossos filhos e uma fonte de inspiração para milhões de pessoas".

O casal conhece-se desde a infância, casaram-se em 2017 e têm três filhos (Thiago, Mateo e Ciro Messi).

Para concluir, Antonela diz: "Admiro-te mais do que as palavras conseguem exprimir, e sinto-me imensamente orgulhosa por caminhar contigo na jornada da vida. Amo-te muito".

A lenda argentina disputou o seu primeiro jogo internacional no verão de 2008 contra a Hungria. O que se seguiu tornou-se história: mais 206 jogos internacionais e 125 golos (21 deles apenas em Copas do Mundo), e sagrou-se campeão do mundo com a Argentina em 2022. Messi também venceu a Copa América em 2021 e 2024.

A sucessão de títulos com a seleção argentina surgiu depois de Messi ter abandonado temporariamente os jogos internacionais em 2016, mas, felizmente, encontrou o caminho de regresso à "Albiceleste", apenas dois meses depois, "por amor à sua pátria e à sua camisola".

Agora, o seu futuro com a seleção nacional permanece em aberto. Ainda assim, vários indícios apontam para uma possível aposentadoria.

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