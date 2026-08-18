O Chelsea recebeu a oferta de contratar o português Rafael Leão, depois de Arsenal e Manchester United encerrarem o interesse pelo ponta do Milan durante o período recente.

O nome de Leão, de 27 anos, esteve fortemente ligado a Arsenal e Manchester United nas primeiras etapas da janela de transferências de verão.

Leão é considerado um pilar do elenco do Milan há quase uma década, tendo disputado cerca de 300 partidas com a equipe italiana e marcado ao menos dez gols em cada uma das suas cinco últimas temporadas no clube.

O jornal inglês "Metro" noticiou, citando o italiano "La Gazzetta dello Sport", que o Milan está determinado a se desfazer de Leão devido à sua difícil situação financeira, e que o ponta foi oferecido ao rival do Campeonato Italiano, a Roma.

No entanto, a Roma não busca ativamente concretizar o negócio e, como resultado, os empresários de Leão também ofereceram seus serviços ao Chelsea.

Leão teria sido oferecido ao Chelsea como uma possível alternativa a Pedro Neto, cujo nome foi ligado ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, ao Manchester City, ao Arsenal e ao Tottenham.

Segundo relatos recentes, o Chelsea está aberto a propostas pelo ex-jogador do Wolverhampton, mas exigirá uma quantia próxima de 100 milhões de libras esterlinas.

O valor de Leão continuou a cair neste verão, e relatos na Itália indicam que o Milan concordaria facilmente com sua saída por 40 milhões de euros (34 milhões de libras esterlinas).

No início do verão, Leão deixou claro que veria com bons olhos uma transferência para a Premier League, depois de seu nome ter sido ligado a Arsenal e Manchester United.