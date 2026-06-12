O Al-Ahly começou a procurar um substituto para o meio-campista marfinense Frank Kessié, já que este está prestes a deixar o clube durante a próxima janela de transferências de verão.

Várias reportagens apontam para a saída de Kessié do Al-Ahli no próximo verão, já que seu contrato, que expira no final deste mês de junho, não será renovado, e vários clubes italianos demonstraram interesse em contratá-lo.

O jornal saudita “Al-Youm” divulgou notícias da mídia que confirmam que o alemão Matthias Jaissle, técnico do Al-Ahli, considera que o francês Kévin Turam, meio-campista da Juventus, é o mais adequado para substituir Kessié na próxima temporada.

Segundo as notícias, o clube italiano não se opõe à saída de Toram em sua equipe na próxima janela de transferências de verão, desde que receba 45 milhões de euros.

O Al-Ahli espera obter apoio adicional da comissão de contratações da Liga Roshen para fechar oficialmente a negociação do meio-campista francês.

O jogador de 25 anos teve um desempenho notável com os “bianconeri” na última temporada, participando de 45 partidas em diversas competições, nas quais marcou 4 gols e deu 5 assistências.

Caso seja contratado, Kévin Turam será o segundo jogador francês do Al-Ahli, especificamente no meio-campo, depois de Enzo Milot, que chegou do Stuttgart no verão passado.