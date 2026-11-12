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O Manchester United estuda apresentar uma proposta ambiciosa pela contratação do lateral-direito francês Malo Gusto, que não conta com a confiança do Chelsea, durante a janela de transferências de inverno em janeiro.

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Havia grandes esperanças em Gusto quando o Chelsea contratou o jogador, então com 19 anos, por uma quantia de 30,7 milhões de libras esterlinas junto ao Lyon em janeiro de 2023, época em que Graham Potter era o treinador da equipe.

Gusto, agora com 23 anos, disputou 144 partidas em todas as competições com o Chelsea e ajudou o clube a conquistar a Liga Conferência Europa e a Copa do Mundo de Clubes.

No entanto, na maior parte do tempo, Gusto foi obrigado a disputar minutos em campo com Reece James sempre que o capitão do Chelsea estava em boas condições físicas, o que significava que ele frequentemente teve dificuldade para emendar uma sequência de jogos.

A recente lesão de James, que provavelmente deve manter o jogador inglês fora dos gramados até o ano novo, parece ter aberto a porta para que Gusto garanta tempo de jogo regular sob o comando do novo treinador Xabi Alonso.

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Gusto não começou nenhuma partida na Premier League desde setembro, e parece que Josh Acheampong ultrapassou o jogador da seleção francesa na hierarquia de jogadores de Stamford Bridge.

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Relatos amplamente divulgados no início desta semana indicaram que Gusto estava "avaliando suas opções" e "aberto" à possibilidade de deixar o Chelsea em busca de um novo desafio em outro lugar.

De acordo com o jornal inglês "Metro", isso colocou os dois clubes de Manchester em estado de alerta máximo, já que se diz que o United e o City estão interessados e monitorando a situação na expectativa de que surja uma oportunidade.

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Alega-se que pode ser necessária uma proposta na casa dos 75 milhões de libras esterlinas para convencer o Chelsea a abrir mão de Gusto.

A busca do Manchester City por Gusto remonta a algum tempo, sendo sabido que o treinador Enzo Maresca estava interessado em reencontrar o lateral quando assumiu o comando no Etihad Stadium no verão.

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Gusto ainda tem três anos e meio de contrato atual com o Chelsea.

É claro que há complicações que afetam tanto o Manchester United quanto o City no que diz respeito a possíveis negociações de transferência durante a janela de transferências de inverno, no próximo mês de janeiro.