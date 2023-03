Por que Thiago Silva desfalca o Chelsea na Premier League e na Champions League?

Defensor brasileiro desfalcará a equipe por seis semanas após uma lesão

O Chelsea confirmou que o zagueiro Thiago Silva teve constatada uma lesão no ligamento do joelho esquerdo. A lesão aconteceu durante a derrota para o Tottenham, por 2 a 0, na Premier League. O brasileiro de 38 anos foi substituído aos 18 minutos do primeiro tempo por Wesley Fofana.

De acordo com a imprensa inglesa, Thiago Silva deve desfalcar o Chelsea por cerca de um mês e meio. Com isso, o defensor deve perder confrontos decisivos da equipe na temporada, que está há seis partidas sem vencer.

Em um comunicado, o Chelsea disse: "Os resultados da varredura dessas avaliações confirmaram danos nos ligamentos do joelho de Thiago e ele agora trabalhará em estreita colaboração com o departamento médico do clube durante sua reabilitação para retornar à ação o mais rápido possível".

O Chelsea ocupa a 10ª colocação da Premier League, com 31 pontos em 24 rodadas. No próximo sábado (04), a equipe enfrenta o Leeds United. Depois disso, a equipe de Graham Potter precisa reverter a derrota de 1 a 0 sofrida para o Borussia Dortmund, na Alemanha, pelas oitavas de final da Champions League.