Haaland, United sem Ronaldo e por que você deve se empolgar com a volta da Premier League

A primeira Copa do Mundo de inverno acabou, mas o futebol de clubes está de volta à agenda e a GOAL está aqui para ajudar a abrir o apetite...

E aí temos que a Copa do Mundo de 2022 acabou após 64 jogos em quatro semanas que permanecerão na memória dos torcedores em todo o mundo.

Lionel Messi e a Argentina ergueram com o troféu após uma das finais mais clássicas de todos os tempos. Enquanto a França ficou com o coração partido, o Marrocos fez história no futebol africano, e a Croácia conquistou o terceiro lugar. No resto, a Inglaterra voltou a ficar aquém, Brasil e Portugal não corresponderam às expectativas, e a Bélgica e a Alemanha sofreram eliminações iniciais humilhantes.

O Qatar deu um show e tanto, e muitos dos jogadores que fizeram contribuições estelares agora enfrentam a tarefa nada invejável de garantir que a temporada 2022-23 da Premier League substitua esse espetáculo no ano novo.

Os torcedores do Arsenal estarão ansiosos pelo retorno do futebol de clubes mais do que a maioria, mas eles podem ficar à frente na corrida pelo título? O atual campeão Manchester City estará determinado a parar os Gunners, enquanto times como Chelsea, Manchester United e Liverpool estarão em busca de vagas na Liga dos Campeões.

A GOAL lista abaixo os maiores motivos para se empolgar com a iminente retomada da Premier League:

Haaland de volta

Getty Images

A fome de Erling Haaland para retornar à ação da Premier League foi adequadamente resumida no anúncio da Sky Sports para o retorno da competição.

No clipe hilário, o líder do City revelou como passou seu tempo durante a Copa do Mundo, tendo perdido o torneio devido ao fracasso da Noruega em se classificar. Ele usou um manequim de cobrança de falta como substituto de Kevin De Bruyne, viu ligações para Jack Grealish recusadas e embarcou em um cortador de grama enquanto tentava cuidar do campo.

Claro, o anúncio foi um exagero e uma manobra cômica para aumentar a expectativa. Mas definitivamente haverá alguma verdade no tédio que Haaland enfrentou e em sua ânsia de voltar ao campo.

O atleta de 22 anos vive para marcar gols, como evidenciado por seus 23 gols nas primeiras 18 partidas pelo City. Uma lesão atrapalhou um pouco seu ímpeto antes do intervalo da Copa do Mundo, mas ele teve um mês de folga para voltar à sua melhor forma, o que é uma perspectiva assustadora para os defensores da primeira divisão inglesa.

O Leeds é o lado azarado que enfrentará Haaland novamente em 28 de dezembro, e será necessário um esforço monumental para mantê-lo afastado, especialmente porque ele retorna à cidade onde nasceu pela primeira vez.

Afinal, se ele continuar marcando como antes do Qatar, o atacante está a caminho de quebrar o recorde de Mohamed Salah de mais gols marcados em uma única temporada da Premier League.

Vida após Cristiano Ronaldo

Getty Images

Haaland provavelmente substituiu Cristiano Ronaldo como garoto-propaganda da Premier League na primeira metade da temporada, e o português não estará por perto para tentar recuperar essa posição quando a ação voltar.

O jogador de 37 anos lançou um discurso extraordinário contra o Manchester United antes de ir para o Catar com seu país, mirando no técnico Erik ten Hag após ser dispensado e acusando a diretoria do clube de traí-lo.

O United ficou com pouca escolha a não ser rescindir o contrato de Ronaldo, e Ten Hag foi rápido em tentar superar a feia saga. Pressionado sobre se deseja substituí-lo na janela de transferências de janeiro, o holandês disse: "Sim, mas apenas quando encontrarmos o jogador certo. Fazemos tudo ao nosso alcance".

Ronaldo certamente foi mais um obstáculo do que uma ajuda no início da temporada, e o United parecia muito mais fluido e completo quando foi deixado entre os substitutos.

Ainda assim, a falta de gols tem sido o principal problema do United, e se Ten Hag não conseguir adicionar um novo atacante ao elenco, será interessante ver se ele pode encontrar uma solução.

O garoto Alejandro Garnacho parece destinado a um papel mais proeminente após uma excelente exibição contra o Fulham, e o muito criticado atacante Anthony Martial está em forma e disponível novamente, enquanto Marcus Rashford pode ter outra chance de assumir o cargo de número 9.

A nova era dos Red Devils está prestes a entrar em pleno andamento, e se Ten Hag conseguir encontrar o equilíbrio certo no ataque, um resultado entre os quatro primeiros certamente estará garantido em maio.

Arsenal no topo

Getty Images

O hiato da Premier League dificilmente poderia ter acontecido em um momento pior para o Arsenal, que teve seu melhor início de temporada na primeira divisão, com 12 vitórias em seus primeiros 14 jogos.

Os Gunners encerraram com uma vitória por 2 a 0 sobre o Wolves para aproveitar a surpreendente derrota do City em casa para o Brentford e colocar cinco pontos de vantagem na liderança. Eles têm a garantia de estar no topo no Natal pela primeira vez em 15 anos, mas isso pode não ser o melhor presságio.

O Arsenal não conseguiu conquistar o título nas últimas cinco temporadas em que ocupou o primeiro lugar em 25 de dezembro, mais recentemente em 2007-08, e muitos críticos ainda estão céticos sobre suas chances de manter o rumo.

Mikel Arteta fez maravilhas desde o verão, com jogadores como Gabriel Martinelli, Martin Odegaard e Bukayo Saka finalmente atingindo a maioridade e os novos rostos Gabriel Jesus e William Saliba adicionando força ao time dos Gunners.

Eles têm sido de tirar o fôlego de assistir em pleno fluxo, com Arteta fazendo o menor número de mudanças na escalação do que qualquer outro técnico da liga até agora (11), mas foi sugerido que a falta de profundidade no elenco acabará por atrapalhar suas ambições de título.

Jesus foi para a Copa do Mundo com o Brasil lesionado e teve que passar por uma cirurgia após agravar o problema, o que provavelmente significará que ele ficará fora nas próximas semanas. Takehiro Tomiyasu e Oleksandr Zinchenko também estão cuidando de seus respectivos problemas, e resta saber se o Arsenal pode lidar com isso caso sua lista de ausentes continue a crescer.

A confiança no elenco de Arteta está em alta, e será fascinante ver se este time pode seguir na liderança para o prêmio máximo do futebol inglês.