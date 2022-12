Por que Pelé só ganhou a Bola de Ouro depois de parar de jogar?

Em 2014, a France Football entregou o troféu da Bola de Ouro em forma de consertar uma injustiça ao Rei

Edson Arantes do Nascimento nos deixou no dia 29 de dezembro, mas seu legado também ficará lembrando na memória da Bola de Ouro, da revista France Football, como o maior vencedor do prestigioso prêmio concedido aos melhores jogadores de cada época.

Porém, Pelé só foi premiado depois que se aposentou, já que, até 2007, o troféu só era entregue apenas para jogadores que atuavam no futebol europeu. Com mudanças na regra, o Rei conseguiu conquistar sete Bolas de Ouro, empatado com Lionel Messi.

Em 2014, a revista France Football revisou a lista dos premiados e decidiu conceder ao Rei sete Bolas como forma de reparação aos anos de 1958, 1959, 1960, 1931, 1963, 1965 e 1970.

Durante aquela cerimônia, Pelé chorou e se emocionou em seu discurso: "Eu prometi à minha família que não choraria, mas sou emotivo. Queria agradecer a Deus por ter me dado saúde para jogar por tantos anos."

"Eu não jogava sozinho, tudo que eu ganhei foi com meus amigos. As pessoas se lembram dos jogadores, mas não podemos esquecer as pessoas que preparam as chuteiras, fisioterapeutas, massagistas. Quero compartilhar com eles este troféu", afirmou.