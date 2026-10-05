Por que o PSV usará uma camisa especial contra o sc Heerenveen

O PSV entrará em campo na próxima sexta-feira contra o sc Heerenveen com uma camisa especial. Dessa forma, o clube de Eindhoven presta uma homenagem ao ícone do clube Coen Dillen, que nesta segunda-feira completaria 100 anos.

Dillen, que morreu em 1990, marcou nada menos que 43 gols na Eredivisie na temporada 1956/57, um recorde que ainda segue de pé. Quando atacantes costumam marcar com frequência, o chamado índice Coen Dillen costuma ser lembrado, mas até hoje o ídolo do PSV não foi destronado.

Na sexta-feira, contra o Heerenveen, o PSV usará uma camisa inspirada nos anos de ouro de Dillen no Philips Stadion. O escudo daquela época também voltará, de forma única, à camisa do clube de Eindhoven.

Para os números nas costas, foi criada uma fonte especial, e os nomes dos jogadores não ficarão visíveis na parte de trás desta vez. Com isso, retoma-se a forma como as camisas eram desenhadas nos anos 1950.

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Em seu site, o PSV presta uma homenagem a Dillen. "Sua produção de gols sem precedentes fez dele uma estrela em campo, mas fora das quatro linhas ele continuou sendo, acima de tudo, ele mesmo. Enquanto nos fins de semana empilhava gols pelo PSV, durante a semana simplesmente trabalhava na tabacaria. Nada de estrelismo, nada de megalomania. Para Dillen, tudo isso fazia parte com naturalidade."



"Essa modéstia é o fio condutor da campanha em homenagem a Coen Dillen. Aqui, não está apenas um artilheiro no centro das atenções, mas principalmente a pessoa por trás do jogador. Um morador de Eindhoven que deixava os pés falarem e, apesar de suas atuações, sempre manteve os pés no chão", acrescenta a diretoria do PSV.

O PSV lançou um belo vídeo em torno da homenagem a Dillen. Nele, o papel principal é de um torcedor que relembra com nostalgia seus anos de juventude, quando Dillen fazia sucesso como atacante.