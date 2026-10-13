O Paris Saint-Germain não se movimentou para fechar a contratação de Ayyoub Bouaddi durante a janela de transferências do verão, apesar do interesse de vários clubes europeus no meio-campista marroquino, que acabou se transferindo para o Manchester City.

Segundo o jornal francês "L'Équipe", o clube parisiense não quis dar sequência ao processo de contratação de Bouaddi, apesar de seu nome ter sido associado ao time no período recente, diante da convicção da diretoria de que já possuía opções suficientes no meio-campo e de que não havia necessidade de reforçar essa posição no verão de 2026.

Durante a janela de transferências do verão de 2026, o Paris Saint-Germain decidiu reforçar seu plantel com a contratação de cinco novos jogadores: Alessandro Longoni, Lucas Deny, Magnus Akliouche, Mika Godts e Ferran Torres.

Ainda assim, o clube optou por não contratar nenhum novo jogador para o meio-campo, apesar de alguns nomes terem sido associados à equipe parisiense, entre eles Ayyoub Bouaddi.

Um meio-campo completo

Bouaddi fez uma temporada de destaque com o Lille em 2025-2026 e também apresentou bom nível com a seleção marroquina na Copa do Mundo de 2026, chamando a atenção de vários clubes europeus.

E ainda que as características do jogador marroquino, de 19 anos, parecessem adequadas ao estilo de jogo do técnico Luis Enrique, o internacional marroquino na verdade nunca estive próximo de se juntar ao clube parisiense, apesar dos rumores que o ligaram fortemente ao time em alguns períodos, de acordo com o que informou o jornal francês.

Desde a primavera do ano passado, Luis Campos e Luis Enrique tinham uma visão clara sobre as posições que o Paris Saint-Germain precisava reforçar na janela de transferências do verão de 2026.

O jornal explicou que o meio-campo, no qual o treinador parisiense conta com diversas opções, entre elas João Neves, Vitinha, Ruiz, Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu e Dro Fernández, nunca foi visto como um setor carente, nem em termos numéricos nem técnicos.

Além do trio titular formado por João Neves, Fabián Ruiz e Vitinha, a pouca idade de Warren Zaïre-Emery e Senny Mayulu não levou a diretoria do clube a pensar de imediato na contratação de um novo jogador.

O jornal afirmou que os dirigentes do Paris Saint-Germain pretendiam trabalhar no desenvolvimento do potencial dessa dupla jovem no curto e no médio prazo.

Além disso, a transformação de Lucas Beraldo em primeiro volante, somada à capacidade de Désiré Doué e Magnus Akliouche de atuarem em mais de uma posição, e à promoção de Quentin N'Djantou, abriu várias opções ao treinador parisiense na região do meio-campo.

O jornal acrescentou que essas opções eram suficientes do ponto de vista dos dirigentes do clube, algo que foi rapidamente comunicado às pessoas próximas a Bouaddi.

O interesse do Paris pode ser retomado?

A possibilidade de o Paris Saint-Germain se movimentar pela contratação de Bouaddi dentro de um ano não estava descartada, já que a diretoria do clube pretendia acompanhar a evolução do nível do jogador do Lille no período seguinte.

Mas a oferta gigantesca apresentada pelo Manchester City para contratar o jogador, de 100 milhões de euros incluindo bônus, encerrou a expectativa sobre seu futuro.

Quanto à possibilidade de convencer Bouaddi do projeto esportivo do Paris Saint-Germain, o jornal francês apontou que as pessoas próximas ao jogador evitaram entrar nessa hipótese, limitando-se a afirmar que o projeto do Manchester City era a opção preferida havia muito tempo.



