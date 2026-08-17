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Por que o Arsenal deve temer a conquista do título da Supercopa da Inglaterra?

Arsenal
Premier League
Arsenal x Manchester City
Manchester City
Supercopa da Inglaterra
England
Wales

O que o Arsenal falhou 9 vezes, Ferguson fez 5 vezes

A goleada do Arsenal sobre o Manchester City por 3 a 0 no Principality Stadium e a conquista da Supercopa da Inglaterra (Community Shield) podem representar um mau presságio para as ambições do clube na Premier League, mais do que uma comemoração pelo início da temporada.

Apesar da atuação modesta do City no primeiro teste sob o comando de seu novo treinador, Enzo Maresca, a história diz que a derrota na Supercopa foi, em muitas ocasiões, o prelúdio para a conquista da Premier League pelo City, já que a equipe venceu o Campeonato Inglês nas últimas três vezes em que perdeu a Supercopa, nos anos de 2021, 2022 e 2023, enquanto perdeu o título nas duas últimas ocasiões em que foi campeã da Supercopa, em 2019 e 2024.

A maior ironia diz respeito ao próprio Arsenal, segundo o jornal britânico "The Sun", pois a equipe conquistou a Supercopa 18 vezes em sua história, nove delas na era da Premier League, e não conseguiu vencer o título após nenhuma delas. Aliás, na última vez em que venceu o Manchester United na Supercopa, em 1998, o United respondeu com a conquista da tríplice coroa histórica.

Os números revelam a raridade de conquistar a Supercopa e o Campeonato Inglês na mesma temporada, algo que aconteceu apenas oito vezes na história da Premier League, sendo a última delas o Manchester City na temporada 2018-2019, quando venceu o Chelsea com dois gols de Sergio Agüero em Wembley, após a temporada dos 100 pontos. 

O Manchester United, comandado por Sir Alex Ferguson, foi o mais bem-sucedido nessa dobradinha, com cinco conquistas nas temporadas 1993-1994, 1996-1997, 2007-2008, 2008-2009 e 2010-2011.

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Apesar dessa maldição, o Arsenal parecia confiante em quebrá-la, já que seu capitão Martin Ødegaard, autor do terceiro gol em Cardiff, afirmou que a equipe "mostrou seu nível e quer vencer tudo", enquanto Mikel Arteta reforçou que a missão exige algo excepcional, acrescentando: "Sabemos a dificuldade da tarefa, por isso não voltamos a vencer o título. Há uma confiança maior agora, sabemos como vencer e o que é preciso para conquistar o título, e jogar dessa forma é muito impressionante".

O Arsenal inicia sua campanha no Campeonato Inglês recebendo o Coventry City na noite de sexta-feira, determinado a rebater todas as dúvidas e provar que a Supercopa desta vez será o começo de um título, e não um mau presságio.

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