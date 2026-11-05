O futuro do holandês Marino Pusic no Al-Ahli parecia estar por um fio antes do confronto com o Al-Sadd do Catar pela Liga dos Campeões da Ásia de Elite, depois que informações anteriores indicaram que uma derrota da equipe ou a não conquista da vitória poderiam acelerar sua saída do comando técnico.

Mas a partida terminou empatada em 1 a 1 e, apesar da permanência das dúvidas em torno do desempenho da equipe, não houve decisão de demitir o treinador, o que fez surgir questionamentos sobre o que impediu a mudança.

E, segundo o que revelou o jornalista Abdulrahman Amer no programa " Dawrina Ghair ", o obstáculo financeiro está por trás do travamento da demissão de Pusic, apesar de a diretoria executiva já ter decidido realizar uma mudança técnica, devido à sua insatisfação com os níveis da equipe e à queda nos resultados durante o último período.

A crise remonta aos detalhes do contrato do treinador holandês, que se estende por duas temporadas, até junho de 2028, já que não contém uma cláusula de rescisão simples que permita ao Al-Ahli encerrar o vínculo mediante um valor limitado, o que faz com que a rescisão do contrato esteja atrelada ao pagamento integral dos salários do período restante.

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Amer esclareceu que os compromissos financeiros necessários para encerrar o contrato de Pusic chegam a cerca de 7,5 milhões de euros, ou seja, mais de 45 milhões de riais sauditas, diante da insistência do treinador em receber a totalidade de seus direitos para concordar com a saída, o que colocou a diretoria diante de um custo extremamente elevado.

Dessa forma, o empate diante do Al-Sadd não foi suficiente para mudar a posição da diretoria em relação ao treinador, mas também não se transformou em uma decisão de demissão imediata, depois que o desejo técnico de mudança esbarrou em um grande obstáculo financeiro, especialmente porque encerrar o contrato no momento atual significa arcar com o valor dos salários restantes até a data do seu término.

E assim, parece que a permanência de Pusic no Al-Ahli não está necessariamente ligada à renovação da confiança em sua capacidade de comandar a equipe, mas sim imposta pelos complexos cálculos financeiros do seu contrato, deixando a diretoria diante de duas opções difíceis: arcar com a conta da saída, que ultrapassa os 45 milhões de riais, ou manter o treinador apesar da queda nos resultados e das críticas contínuas.