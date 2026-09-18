A imprensa espanhola demonstra insatisfação com o descarte da ideia de que um jogador da seleção espanhola possa vencer a Bola de Ouro, prêmio concedido ao melhor jogador do mundo em 2026, apesar da conquista da última Copa do Mundo.

Com a aproximação da data da cerimônia da Bola de Ouro, marcada para outubro próximo, cresceram os comentários sobre quem seria o principal candidato a levar o prêmio, em meio a nomes como o francês Kylian Mbappé, o inglês Harry Kane, o argentino Lionel Messi e o espanhol Lamine Yamal.

Durante sua participação no programa "El Larguero", da rádio "SER", o jornalista espanhol Manu Carreño disse: "Sabem o que me irrita? Praticamente presumimos que um jogador espanhol não vai vencê-la, e não nos rebelamos contra isso".

E acrescentou, conforme noticiou o jornal "Mundo Deportivo": "Dizemos: bem, talvez a deem para o Mbappé ou talvez para o Kane, porque tiveram um bom desempenho e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, não houve ninguém que fizesse uma temporada tão excepcional a ponto de arrasar com tudo e vencer a Bola de Ouro".

Crítica ao paradoxo da Copa do Mundo

Carreño foi ainda mais longe, citando o histórico da seleção espanhola na Copa do Mundo, ao considerar que o título de campeã não se refletiu na disputa da Bola de Ouro nas duas vezes em que a Espanha conquistou o troféu.

E disse: "No fim das contas, no ano em que a Espanha venceu sua primeira Copa do Mundo, em 2010, não a deram para nós, e agora vencemos a segunda Copa do Mundo e também não a deram para nós".

E completou: "E depois todo mundo diz que a Copa do Mundo é uma coisa grandiosa".

A lista de candidatos à Bola de Ouro de 2026 conta com uma presença espanhola marcante, encabeçada por Lamine Yamal, que entra na disputa após uma forte temporada com o Barcelona e a seleção espanhola, num momento em que a briga também reúne alguns dos maiores craques do futebol mundial.

O vencedor do prêmio deverá ser anunciado durante a cerimônia marcada para acontecer em Londres no dia 26 de outubro próximo.

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