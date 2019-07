Por que Gabriel Jesus ficou bravo com Casagrande?

Camisa 9 da seleção disse que não gostou do comentário de Casagrande em encontro que tiveram no hotel antes de Brasil x Argentina

Gabriel Jesus ficou bravo com Casagrande antes de x , pela semifinal da . E o camisa 9 deixou isso claro em entrevista ao vivo para a TV Globo depois da vitória por 2 a 0 da seleção na última terça-feira, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Fiquei até constrangido pelo Casagrande 🤔pic.twitter.com/D7hiOXfi9R — SÉRIE A (@SerieAdoBrasil) July 3, 2019

O repórter Eric Faria abordou Gabriel Jesus citando o encontro que o jogador teve com Casagrande no hotel da seleção, onde também estão hospedados profissionais do Grupo Globo. "Durante a transmissão, o Casagrande falou que encontrou com você no elevador e falou: "pô, vai sair esse gol, Gabriel, vai sair esse gol. E acaba dando um pouquinho de força assim?", questionou Eric Faria.

Gabriel Jesus, então, disse que Casagrande não usou um tom amistoso e que não gostou da abordagem do comentarista da TV Globo.

"Na verdade, ele não falou assim, não, mas tudo bem. Alguns dos meninos que estavam no elevador até me zoaram que eu não respondi. Fui muito educado com ele, porque tive educação da minha mãe. Ele brincou ali, mas não foi com essas palavras. Não gostei, óbvio, porém minha mãe educou seus filhos muito bem para poderem responder educadamente", retrucou o camisa 9.

Ao saber da reação de Gabriel Jesus, Casagrande disse ao Globoesporte.com que não entendeu o tom do jogador e deu sua versão do encontro.

"Falei para ele que centroavante é assim mesmo, eu fiquei sem fazer gol um tempão e o gol sempre sai no melhor jogo. O importante foi que ele fez o gol e uma p... jogada no segundo gol", declarou Casagrande.